Starbucks, Kuzey Amerika'da Mağaza Kapanışları ve 900 Kişilik İşten Çıkarma Planlıyor

Starbucks, Kuzey Amerika'da mağaza kapanışları ve personel azaltımı açıklaması yaptı

Şirketten SEC bildirimi: 'Starbucks'a Dönüş' stratejisiyle portföy gözden geçiriliyor

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, yeniden yapılandırma planı kapsamında Kuzey Amerika'daki bazı kahve dükkanlarını kapatacağını ve personel sayısını azaltacağını bildirdi.

Şirket, söz konusu plana ilişkin bildirimi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna iletti. Bildirimde, yönetim kurulunun "Starbucks'a Dönüş" stratejisi çerçevesindeki yeniden yapılandırma planını onayladığı ifade edildi.

Starbucks, mevcut portföyünü inceleyerek, markayla uyumlu bir fiziksel ortam sunmayan ve uygun finansal performans göstermeyen mağazaların kapatılacağını duyurdu. Ayrıca şirket, mağazalara ve müşterilere daha yakın yatırımlara öncelik vereceğini ve destek organizasyonunu yeniden yapılandıracağını belirtti.

Bildiride, mağaza kapanışlarının çoğunun bu mali yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Şirket, kapanışlar, destek organizasyonunun dönüşümü ve diğer yeniden yapılandırma faaliyetleriyle ilgili olarak yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyet öngördüğünü ve bu maliyetin yüzde 90'ının Kuzey Amerika işine ait olacağını kaydetti.

Öngörülen yeniden yapılandırma giderlerinin dağılımı şu şekilde aktarıldı: yaklaşık 150 milyon dolar çalışanların ayrılma tazminatları için, yaklaşık 400 milyon dolar şirket tarafından işletilen mağaza varlıklarının elden çıkarılması ve değer kaybı için ve yaklaşık 450 milyon dolar ise sözleşme süresi dolmadan mağaza kapanışlarından doğacak maliyetler için tahmin ediliyor.

Starbucks Üst Yöneticisi Brian Niccol, ortaklara yazdığı mektupta, Kuzey Amerika'da şirket tarafından işletilen toplam dükkan sayısının 2025 mali yılında yaklaşık yüzde 1 azalacağını bildirdi. Niccol ayrıca perakende harici personel sayısını ve giderleri azaltmayı planladıklarını ve bunun yaklaşık 900 perakende harici pozisyonu ortadan kaldırmayı içereceğini ifade etti.

Şirketin açıklamaları, portföy optimizasyonu ve maliyet kontrolü hedefleri doğrultusunda, önümüzdeki dönemde pazardaki konumunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.