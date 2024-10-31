Stellantis'in Üçüncü Çeyrek Geliri Yüzde 27 Düştü

Stellantis'in Üçüncü Çeyrek Performansı

Otomotiv endüstrisinin önemli oyuncularından biri olan Stellantis, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin net geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında bir azalma göstererek 33 milyar avro seviyesine geriledi.

Düşüşün Nedenleri

Bu gelir düşüşünün arkasında zayıf sevkiyat hacimleri, fiyatlama stratejileri ve döviz kuru etkileri yer alıyor. Şirketin konsolide sevkiyatları da yıl bazında yüzde 20 oranında azaldı.

Analist Beklentilerinin Üstünde Sonuçlar

Piyasalardaki analist beklentisi, Stellantis'in bu dönemde net gelirinin 31,1 milyar avro olması yönündeydi. Ancak şirket, bu rakamın üstünde bir performans sergiledi.

Yeni Ürün Tanıtımları

Stellantis, yıl içinde 20 yeni ürün tanıtma amacında olduğunu duyurdu. Mali İşler Direktörü Doug Ostermann, şirketin üçüncü çeyrekteki performansının beklenilenin altında olduğunu ancak operasyonel sorunlar üzerindeki ilerlemeden memnun olduğunu ifade etti.

Gelecek İçin Umut Verici Yorumlar

Ostermann, "Envanterler önemli ölçüde azaltıldı ve yıl sonu hedeflerine ulaşma yolundayız. Ayrıca, ABD pazarındaki payımız istikrar kazanıyor. Avrupa'da ise yüksek kalite gereklilikleri, bazı yüksek hacimli ürünlerin piyasaya sürülmesini geciktirdi. Ancak, zorlukların aşılması konusunda kaydedilen ilerlemelerle 2025 ve sonrası için planlanan yeni ürün dalgasının etkilerini yakında göreceğiz." şeklinde konuştu.