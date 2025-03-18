Şubat Ayında 136 Bin 810 Araç Trafiğe Kaydedildi

Trafik kayıtları, şubatta geçen yıla göre %8.4 artışla toplamda 31.6 milyon araca ulaştı. Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:59
Şubat Ayında 136 Bin 810 Araç Trafiğe Kaydedildi

Şubat Ayında 136 Bin 810 Araç Trafiğe Kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre, şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 136 bin 810 olarak belirlendi. Ancak, bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %29,3 azalmış durumda.

Toplam Araç Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Şubat ayında 3 bin 338 aracın kaydı silinmiş, böylece trafikteki toplam araç sayısı 133 bin 472 artış gösterdi. Şu anda trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı, 31 milyon 596 bin 522 olarak kaydedildi ve geçen yılın aynı dönemine göre %8,4 artış yaşandı.

Taşıt Türlerine Göre Dağılım

Yeni kaydedilen taşıtların dağılımı ise dikkat çekici: %50,2 otomobil, %32,7 motosiklet, %9,2 kamyonet, %3,3 traktör, %2,2 kamyon ve %1,5 minibüs olarak sıralanıyor. Aynı dönemde kaydı yapılan taşıtların sayısında bir önceki aya göre %17,5 kadar bir azalış gözlemlendi.

Ocak-Şubat Verileri

Yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %25,7 azalarak 302 bin 544'e düşerken, kaydı silinen taşıt sayısı %56,1 artarak 7 bin 108 oldu. Bu süreçte toplam 295 bin 436 taşıt trafiğe katılmış oldu.

Otomobil Türleri ve Yakıt Dağılımı

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin %33,9'u dizel, %31,6'sı LPG, %30,4'ü benzin, %2,7'si hibrit ve %1,3'ü elektrikli olarak sınıflandırıldı.

Renk Dağılımı

Kaydı yapılan otomobillerin %38,8'i gri, %28'i beyaz, %11,8'i mavi, %11,6'sı siyah ve %4,2'si kırmızı renklerden oluşuyor.

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