Şubat Ayında Kartlı Ödemeler 1,52 Trilyon Liraya Ulaştı

Şubat Ayında Kartlı Ödemeler Büyük Bir Artış Gösterdi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödemeler, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %50 artarak 1 trilyon 522,8 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan veriler, kartlı ödemelerin Türkiye'de önemli bir yükseliş gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kart Sayısında Dikkat Çeken Artışlar

Şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 131,2 milyon, banka kartı sayısı 196,9 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 114,5 milyon olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısında %9, banka kartı sayısında %3, ön ödemeli kart sayısında ise %25 artış yaşandı.

Kartlı Ödemelerin Dağılımı

Toplam kart sayısı 442,6 milyona çıkarak geçen yılın aynı ayına göre %10 arttı. Kartlı ödemelerin 1 trilyon 288,2 milyar lirası kredi kartlarıyla, 203,6 milyar lirası banka kartlarıyla ve 31 milyar lirası ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilmiştir. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde büyüme oranı %53, banka kartlarıyla olan ödemelerde %35, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise %63 olarak kaydedildi.

Temassız Ödemelerde Çarpıcı İstatistikler

Mağaza içi her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız olarak gerçekleşti. Şubat ayında toplam kartlı ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %5 artarak 1,43 milyara yükseldi. Ödemelerin 821,6 milyon adedi kredi kartları, 494 milyonu banka kartları, ve 113,5 milyon adedi de ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Online Ödemelerdeki Yükseliş

İnternetten gerçekleştiren kartlı ödemeler %51 artışla 443,9 milyar liraya yükselirken, bu rakam kartlı ödemelerin toplamında %29 paya sahip. İnternetten kartlı ödeme sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre %2 artarak 208 milyona ulaştı ve toplam ödemelerin %15938,9 milyon işlem yapıldı ve temassız ödeme tutarı %66 artış göstererek 482 milyar lira oldu.