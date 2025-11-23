Sunar Yatırım Ana Destekçiliğinde Bağımsız Aile Festivali Adana'da

Sunar Yatırım ana desteğiyle Bağımsız Aile Festivali Adana'da

Sunar Yatırımın ana destekçisi olduğu Bağımsız Aile Festivali, Adana'da binlerce çocuğa ebeveynleriyle birlikte eğlence ve bilgi dolu bir gün yaşattı. Yeşilay Adana öncülüğünde ve "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen festival, dün Merkez Park'ta geniş bir katılımla gerçekleşti.

Festival, aile içi iletişimi güçlendirmek ve bağımlılığa karşı farkındalığı artırmak amacıyla eğitim programları, çocuk atölyeleri, spor etkinlikleri ve sahne gösterileri gibi çok sayıda etkinliği bir araya getirdi. Ziyaretçiler maskot gösterileri, fotoğraf alanları ve deneyim odaklı uygulamalarla gün boyu keyifli vakit geçirdi.

Festivalde öne çıkan etkinlikler

Etkinlik alanına gelen ailelere verilen Festival Pasaportu, her durakta tamamlanan etkinliklerle damgalanarak interaktif bir yolculuk sundu. Sanat duraklarından spor parkurlarına, konserlerden aile yarışmalarına kadar geniş bir program uygulandı.

Sanattan spora, sağlıktan iletişime zengin içerik

Sanat Durağında boyama, çizim, origami, ahşap atölyesi, çocuk konseri ve aile yarışmaları yer aldı. Spor Durağında oyun parkurları, kamp etkinlikleri, oryantiring, akıl ve zeka oyunları ile satranç turnuvaları katılımcılarla buluştu. Sağlık Durağı ise ruh sağlığı farkındalığı, sağlıklı beslenme önerileri, zararlı alışkanlıklarla mücadele stantları ve diyetisyen bilgilendirmeleriyle ailelere destek sağladı.

Tüm durakları tamamlayan katılımcılar, günün anısını ölümsüzleştirmek üzere fotoğraf alanına yönlendirildi ve etkinliğe katılan ailelere Festival Başarı Belgesi takdim edildi. Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturma hedefi doğrultusunda düzenlenen festival, aile yapısının güçlendirilmesi, güvenli dijital yaşam farkındalığı, sağlıklı beslenme ve kuşaklar arası iletişim gibi temalarda geniş bir etki oluşturdu.

ADANA'DA SUNAR YATIRIM’IN ANA DESTEKÇİSİ OLDUĞU 'BAĞIMSIZ AİLE FESTİVALİ', BİNLERCE ÇOCUĞA EBEVEYNLERİYLE BİRLİKTE EĞLENCE VE BİLGİ DOLU BİR GÜN YAŞATTI.