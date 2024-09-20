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Sürdürülebilir Ulaştırma Zirvesi'nde Gelecek Vizyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iklim krizi ile mücadele ve sürdürülebilir ulaşım projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:53
Sürdürülebilir Ulaştırma Zirvesi'nde Gelecek Vizyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Önemli Mesajlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sürdürülebilir Ulaşım ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, iklim krizinin etkilerini ele alarak Türkiye'nin bu konudaki aktif rolünü vurguladı.

Küresel Ekonomideki Değişimlere Dikkat

Uraloğlu, "Türkiye olarak, küresel ekonomideki güç dengelerini etkileyen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İklim krizinin olumsuz etkilerinin farkındayız ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz," dedi.

Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Projeler

Ekonomi anlayışının yeşil dönüşümü desteklediğini belirten Uraloğlu, 2017 yılında İzmir'de güneş enerjisi santrali kurduklarını hatırlatarak, "Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali'nin yapımını tamamladık. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı artırmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Ekolojik Köprü Uygulamaları

Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik ekolojik köprü projelerine de değinen Uraloğlu, "Yerli yaban yaşamını korumak amacıyla ekolojik köprü uygulamaları yapmaktayız," ifadesini kullandı.

Gelecek Nesiller İçin Doğayı Koruma Çağrısı

Uraloğlu, doğanın korunmasının önemine dikkat çekerek, "Unutulmamalıdır ki doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirasımızdır," dedi. Ayrıca vatandaşları da çevre bilinci konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Deniz Taşımacılığında Çevre Duyarlılığı

Ulaşım sistemlerinin çevre dostu hale gelmesi için uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Uraloğlu, "Deniz taşımacılığının çevreye zarar vermemesi adına yeni düzenlemelere gidiyoruz," vurgusu yaptı.

İşbirliğiyle Sürdürülebilir Projeler

Son olarak, sürdürülebilir ulaşım ve altyapı projelerinde tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Uraloğlu, "Her türlü ortaklıkla çevre dostu bir ulaşım sistemi inşa edeceğiz," dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dünya gazetesinin "Sürdürülebilir İklim...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dünya gazetesinin "Sürdürülebilir İklim Ekonomisi" mottosuyla başlattığı "İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dünya gazetesinin "Sürdürülebilir İklim...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dünya gazetesinin "Sürdürülebilir İklim Ekonomisi" mottosuyla başlattığı "İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dünya gazetesinin "Sürdürülebilir İklim...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dünya gazetesinin "Sürdürülebilir İklim Ekonomisi" mottosuyla başlattığı "İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dünya gazetesinin "Sürdürülebilir İklim...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dünya gazetesinin "Sürdürülebilir İklim Ekonomisi" mottosuyla başlattığı "İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dünya gazetesinin "Sürdürülebilir İklim...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dünya gazetesinin "Sürdürülebilir İklim Ekonomisi" mottosuyla başlattığı "İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dünya gazetesinin "Sürdürülebilir İklim...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dünya gazetesinin "Sürdürülebilir İklim Ekonomisi" mottosuyla başlattığı "İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

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