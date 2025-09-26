Sürdürülebilirlik Denetiminde Muafiyet Süresi 1 Yıl Uzatıldı

Sürdürülebilirlik denetimi yönetmeliğindeki denetim ekipleri muafiyeti 1 yıl uzatılarak 1 Ocak 2027'ye kadar geçerli kılındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 08:47
Sürdürülebilirlik Denetiminde Muafiyet Süresi 1 Yıl Uzatıldı

Sürdürülebilirlik Denetiminde Muafiyet Süresi 1 Yıl Uzatıldı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği kapsamındaki denetim ekiplerine ilişkin muafiyet süresini yeniden belirledi.

Kararın kapsamı ve gerekçesi

Yapılan düzenlemeye göre, yönetmelikte yer alan sürdürülebilirlik denetimleri ile bu alanda faaliyet gösterecek bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar gözden geçirildi. Kurul, yönetmeliğin denetim ekiplerine ilişkin geçici maddesindeki muafiyet süresinde değişiklik yapılmasına karar verdi.

Uygulama detayları

Yeni düzenleme ile 1 Ocak 2027'den önce sona eren hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik denetimlerinde; asıl denetim ekibinde sorumlu denetçi ile en az bir denetçinin sürdürülebilirlik alanında yetkili olması şartıyla, yetkili olmayan denetçilere de yer verilebilmesine imkân sağlandı.

Önceki düzenleme

Daha önce tanınan muafiyet süresi 1 Ocak 2026 olarak öngörülmüştü. Yapılan değişiklikle bu süre bir yıl uzatılarak uygulanma tarihi güncellendi.

Karar, uygulamada geçiş süreci ve denetim ekiplerinin yetkinlik koşullarına ilişkin belirsizlikleri gidermeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TENMAK’ın İ-RİS: İHA Tabanlı Yerli Radyasyon İzleme Sistemi
2
Avrupa borsaları Lagarde konuşması öncesi bankacılık hisseleriyle yükseldi
3
2024 Dış Ticaret: Girişimlerin İhracat ve İthalattaki Payı (TÜİK)
4
Trump'tan Yeni Tarifeler: İthal İlaçlara %100, Ağır Kamyonlara %25, Mutfak Dolaplarına %50
5
ASELSAN, BIST’te İlk 1 Trilyon TL Piyasa Değerine Ulaşan Şirket
6
Karakuş'tan 'Tersine Göçe Teşvik' Önerileri: Vergi İndirimi ve Destek
7
Yenilikçi KOBİ'lere 60 Bin Avro Hibe: Innowwide 4. Çağrı Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?