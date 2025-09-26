Sürdürülebilirlik Denetiminde Muafiyet Süresi 1 Yıl Uzatıldı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği kapsamındaki denetim ekiplerine ilişkin muafiyet süresini yeniden belirledi.

Kararın kapsamı ve gerekçesi

Yapılan düzenlemeye göre, yönetmelikte yer alan sürdürülebilirlik denetimleri ile bu alanda faaliyet gösterecek bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar gözden geçirildi. Kurul, yönetmeliğin denetim ekiplerine ilişkin geçici maddesindeki muafiyet süresinde değişiklik yapılmasına karar verdi.

Uygulama detayları

Yeni düzenleme ile 1 Ocak 2027'den önce sona eren hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik denetimlerinde; asıl denetim ekibinde sorumlu denetçi ile en az bir denetçinin sürdürülebilirlik alanında yetkili olması şartıyla, yetkili olmayan denetçilere de yer verilebilmesine imkân sağlandı.

Önceki düzenleme

Daha önce tanınan muafiyet süresi 1 Ocak 2026 olarak öngörülmüştü. Yapılan değişiklikle bu süre bir yıl uzatılarak uygulanma tarihi güncellendi.

Karar, uygulamada geçiş süreci ve denetim ekiplerinin yetkinlik koşullarına ilişkin belirsizlikleri gidermeyi amaçlıyor.