Suriye Enerji Bakanı'ndan Türkiye'ye Yatırım Çağrısı

Suriye'den Türkiye'ye Enerji Alanında Yatırım Çağrısı

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Türk şirketlerine ülkesinin enerji sektöründe yatırım yapmaları için çağrıda bulundu. El-Beşir, ''Suriye'de enerjinin her alanına yatırım yapılabilir; arama, sondaj, rafinaj, iletim hatları, santrallerin rehabilitasyonu, rafinerilerin yeniden inşası ve madencilik alanında çalışma imkanları mevcuttur'' dedi.

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Açıklamalar

İstanbul’da düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında AA muhabirine demeç veren el-Beşir, Türkiye ile Suriye arasındaki enerji işbirliği fırsatlarına dikkat çekti. El-Beşir, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı önemli elektrik yardımlarını vurguladı.

El-Beşir, ''Şu anda Türkiye'den Suriye içine uzanacak 400 kilovoltluk elektrik hattı ile ilgili bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Buna ek olarak Kilis ile Halep arasında uzanan doğal gaz hattı üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Bu hattı hem Suriye hem de Türkiye tarafında yeniden işler hale getirmeye çalışıyoruz. Bu hat üzerinden Suriye içindeki elektrik üretim santrallerine günlük 6 milyon metreküp gaz temin edebiliriz'' şeklinde konuştu.

Yeni Projeler ve İşbirlikleri

El-Beşir, enerji ile ilgili başka hat projeleri üzerinde de çalıştıklarını belirterek, ''Önümüzdeki günlerde yeni bir hattın çalışmaları başlayabilir. Bu hat, Reyhanlı ile Harem bölgesi arasında olacak ve Türkiye tarafında bir trafo merkezi bulunmaktadır. İhale süreci tamamlandıktan sonra bu merkez üzerinden yaklaşık 80 megavatlık elektrik Suriye'nin kuzeyine ulaştırılacak'' dedi.

Ayrıca, el-Beşir madencilik alanındaki hedefleri hakkında da bilgi vererek, ''Fosfat ve lityum gibi madenler üzerinde çalışmalar yapılacaktır'' ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile denizlerdeki doğal gaz arama konusunu da değerlendirdiklerini aktardı.

Son olarak el-Beşir, Türkiye ile Suriye arasında genel bir işbirliği çerçeve anlaşması imzalanacağını bildirerek, Türk şirketlerine Suriye'nin enerji sektörüne yatırım yapmaları için tekrar çağrıda bulundu. ''Suriye'de enerjinin her alanına yatırım yapılabilir. Petrol ve doğal gaz arama, sondaj, rafinaj ve iletim çalışmalarının yanı sıra elektrik hatlarının yenilenmesi ve madencilik alanında fırsatlar mevcuttur'' dedi.

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, AA muhabirine, Türkiye ile Suriye arasındaki enerji işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.