Sürücüler istese de istemese de artık bu ödemeyi yapacak! Araç sahiplerine kötü haber

Trafik kazaları hepimizin cebini yakıyor! Son haberlere göre, trafik sigortası primleri hepimizi etkiliyor. Öyle ki, kazaya karışmasanız bile, aynı ücreti ödemek zorundasınız. Üzücü ama gerçek olan bu durumda, 28 milyon araçtan 24 milyonunun trafik sigortasına sahip olduğu bildiriliyor. Yani, kaza yapsanız da yapmasanız da, hepimiz aynı faturayı ödüyoruz. Bu durumda, herkesin daha dikkatli olması ve kazaları önlemek için daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor gibi görünüyor. İşte diğer detaylar...





TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİNİ HERKES ÖDÜYOR

Trafik sigortası primlerindeki sabitlik, herkesin benzer bir ücret ödemesine yol açıyor. Bu durumda, kaza yapmayan sürücüler bile maliyetin bir kısmını üstleniyor. Türkiye'deki araçların büyük çoğunluğunun sigortalandığı ve 1.2 milyon aracın kaza yaptığı belirtiliyor.

Bu istatistikler, kaza yapmayan sürücülerin bile kazalardan etkilendiğini gösteriyor. TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı, trafik sigortası primlerinin devlet tarafından belirlendiğini ve tavan fiyatlarının konulduğunu vurguluyor.





TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı, konu hakkında şu sözlerle devam etti: "İstatistiklere göre, her 100 araçtan 4'ü kaza yapıyor. Bu da yaklaşık 1.2 milyon sürücünün kazaya karıştığını gösteriyor. Ancak, bu maliyeti sadece kaza yapanlar değil, kaza yapmayan 22 milyon sürücü de ödüyor. İyi sürücülerin bu duruma haklı olarak itiraz etmeleri anlaşılabilir bir durum."

Sigorta şirketleri, teknik zararların 33 milyar lirayı aşmasıyla birlikte serbest tarife talep etti. Yani, devletin prim belirleme sürecinden vazgeçerek primlerin serbest bırakılmasını istediler.

Çözüm önerisi olarak, serbest ve standart tarifenin uygulanması gerektiğine dikkat çekildi. Bu çerçevede, "Eskiden olduğu gibi standart tarife belirlenmeli ancak fiyat tek olmalı, fakat iyi ve kötü sürücüler için farklı indirimler olmalı" ifadeleri dile getirildi.

"Kazaya Karışmayanlar da Fatura Ödüyor"

Trafik sigortası primlerindeki sabitlik, kaza yapmasanız bile herkesin aynı ücreti ödemesine neden oluyor. Bu durumda, kazaya karışmayan sürücülerin de aynı miktarda ödeme yapması gerekirken, haksızlık olarak görülüyor. Türkiye'deki araçların büyük çoğunluğunun trafik sigortası olduğu belirtilirken, bu durumun nasıl bir etki yarattığı merak konusu.

"Etkilenen Araç Sayısı ve Oranı"

Türkiye'de 28 milyon araçtan 24 milyonunun trafik sigortasına sahip olduğu ifade ediliyor. Bu durumda, sadece bir kısmının trafik sigortası olmadığı ve kalan araçların primlerdeki sabitlikten etkilendiği düşünülebilir. Ancak, kazaya karışan araç sayısının ve bu araçların oranının net bir şekilde belirtilmesi önem arz ediyor.

"Maliyetin Yansıması ve Adalet İlkesi"

Kazaya karışmayan sürücülerin de primlerdeki sabitlik nedeniyle maliyetin bir kısmını üstlenmesi, adalet ilkesiyle bağdaşmıyor gibi görünüyor. Bu durum, trafik sigortası sistemini kullananların geniş bir kesimini etkiliyor ve daha adil bir sistem talep ediliyor.

"Dikkat Çeken İstatistikler"

İstatistiklere göre, kazaya karışmayan sürücülerin de aynı ücreti ödemek zorunda olması, dikkat çekici bir durum. Özellikle, kazaya karışan araç sayısı ve bu araçların oranı hakkında net verilerin paylaşılması, bu konudaki anlayışı artırabilir.

"Çözüm Arayışı ve Beklentiler"

Kazaya karışmayan sürücülerin adil bir şekilde değerlendirilmesi ve primlerin daha dengeli bir şekilde belirlenmesi için çözüm önerileri tartışılıyor. Bu bağlamda, trafik sigortası sisteminin gözden geçirilmesi ve daha adil bir tarife uygulanması talep ediliyor.