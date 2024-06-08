Sürücülerin sadece 25 günü kaldı! Hızlı olan dev akaryakıt indiriminden yararlanacak

AKARYAKIT İNDİRİM KAMPANYASI

Shell istasyonlarından benzin, motorin veya LPG satın alanlara 230 TL indirim uygulanacak. ING Bank'ın açıkladığı kampanyaya göre, 30 Haziran'a kadar Shell Bonus üye istasyonlarında ING kredi kartıyla farklı günlerde 4 kez 800 TL harcama yapmanız durumunda 230 TL indirimden yararlanacaksınız. Kampanyaya katılım göstermek için harcama yapılmadan önce "SHELL" yazıp 2205'e mesaj atmanız gerekmektedir.

Kampanya, 16 Mayıs ile 30 Haziran 2024 tarihlerinin arasında Shell Bonus üye istasyonlarında farklı gün ve saatlerde 4 defa 800 TL ve üzerinde akaryakıt veya benzin harcamalarında geçerlidir. Her harcamanın farklı günlerde yapılması gerekmektedir. Aynı gün gerçekleştirilen akaryakıt ve otogaz harcamalarında kampanyaya tek gider dahildir.





Kampanyaya ING Pegasus BolBol kartı, ING Pegasus BolBol Classic kartı, ING Pegasus BolBol Premium kartı ve ING Bonus kartı dahildir. ING Light Card ve ING Rewards Kartvizit kampanyaya dahil değildir.

230 TL'lik indirim 5 Temmuz 2024'te karta yansıyacak.

Kampanya müşteri bazlı olduğundan her müşteri maksimum 230 TL indirimden yararlanabilir. Kampanyadan yararlanmak için Garanti BBVA POS'tan işlem yapılması gerekmektedir.

Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce "SHELL" yazıp 2205'e mesaj atmanız gerekmektedir.

SMS'in ödeme kartının bağlı olduğu ING sisteminin cep telefonu numarası üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Eyleme katılım, operatörün belirlediği tarifeye göre gönderilen SMS başına 1 mesaj şeklşnde ücretlendirilir.

Kampanyaya taksitli işlemler, bonus kullanımı, sanal POS, sanal kart ile mail order işlemlerinin dahil edilmediği kampanya açıklamasında belirtilmiştir.