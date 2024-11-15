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Swiss Steel Group, Zayıf Talep Nedeniyle 800 Çalışanını İşten Çıkaracak

Swiss Steel Group, Avrupa'daki zayıf talep nedeniyle 800 çalışanını işten çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:00
Swiss Steel Group, Zayıf Talep Nedeniyle 800 Çalışanını İşten Çıkaracak

Swiss Steel Group'tan İşten Çıkarma Kararı

İsviçre merkezli çelik şirketi Swiss Steel Group, Avrupa imalatında yaşanan zayıf talep ve durgun büyüme görünümü nedeniyle yaklaşık 800 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Yeni Önlemler ve Uzun Vadeli Hedefler

Şirket, mevcut ekonomik koşullar ve süregelen zayıf talep ışığında, kapasitesini yeniden ayarlamak için yeni önlemler almayı istiyor. Yapılan açıklamada, bu önlemlerin İsviçre, Almanya ve Fransa’daki üretim tesislerinin uzun vadeli optimizasyonunu ve güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Yaklaşık 800 tam zamanlı istihdamın azaltılması planlamanın son aşamasındadır ve öncelikle Avrupa üretim tesislerinin yanı sıra tüm satış organizasyonunu etkilemektedir.” ifadesine yer verildi.

2025 Hedefi: 7 Bin Çalışanın Altı

Swiss Steel Group ayrıca, iş gücünü 2025’in ilk yarısına kadar 7 bin çalışanın altına düşürmeyi hedefliyor. Bu karar, şirketin sürdürülebilirlik ve etkinlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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