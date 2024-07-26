Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

SYS Grubu, AEI Systems ile İlk VENOM LR Teslimatını Gerçekleştirecek

SYS Grubu'na bağlı AEI Systems, düşük geri tepmeli VENOM LR topunun ilk teslimatlarını ağustosta gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:22
SYS Grubu, AEI Systems ile İlk VENOM LR Teslimatını Gerçekleştirecek

SYS Grubu, Yeni Dönemde Orta Kalibre Top Üretimine Geçiyor

SYS Grup'a bağlı AEI Systems, 30x113 mm orta kalibre topu VENOM LR'nin ilk teslimatını ağustosta gerçekleştirecek. Şirket, bu alandaki uzmanlığını ve 60 yıl süren deneyimini kullanarak önemli bir üretim hamlesine imza atıyor.

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral'dan Açıklamalar

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Önümüzdeki dönemde orta kalibre top üretimi, faaliyetlerimizde önemli bir yer tutmaya başlayacak” dedi.

Ayrıca, Aral, 30x113 mm mühimmatların modern ordular için giderek daha fazla önem kazandığını belirtti. Dünyada bu kalibrede top üretebilen yalnızca üç firmanın bulunduğuna dikkat çeken Aral, Türkiye'nin bu pazarda yer aldığını söyledi.

VENOM LR'ye Gösterilen İlgi ve Hedefler

AEI Systems'in 2022 yılında SYS Grubu'na katılmasının büyük bir adım olduğunu vurgulayan Aral, “VENOM LR'ye gösterilen yoğun ilgi, doğru hamle yaptığımızı gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Şirketin 5 yıl içinde orta kalibre top satış cirosunu yıllık 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediği de belirtildi.

AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel

AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel, SYS Grubu’na katılımla birlikte orta kalibre üretiminde önemli bir güç haline geldiklerini belirterek, “VENOM LR, çok düşük geri tepmeye sahip 30x113 mm orta kalibre bir top” ifadesini kullandı. Angel, yakın gelecekte müşterilerin bu teknolojiye erişim sağlayacağını vurguladı.

CANiK'in de içinde bulunduğu SYS (Samsun Yurt Savunma) Grubu şirketlerinden AEI Systems tarafından...

CANiK'in de içinde bulunduğu SYS (Samsun Yurt Savunma) Grubu şirketlerinden AEI Systems tarafından hayata geçirilen düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top VENOM LR'nin ilk teslimatları ağustosta gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!