SYS Grubu, AEI Systems ile İlk VENOM LR Teslimatını Gerçekleştirecek

SYS Grubu, Yeni Dönemde Orta Kalibre Top Üretimine Geçiyor

SYS Grup'a bağlı AEI Systems, 30x113 mm orta kalibre topu VENOM LR'nin ilk teslimatını ağustosta gerçekleştirecek. Şirket, bu alandaki uzmanlığını ve 60 yıl süren deneyimini kullanarak önemli bir üretim hamlesine imza atıyor.

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral'dan Açıklamalar

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Önümüzdeki dönemde orta kalibre top üretimi, faaliyetlerimizde önemli bir yer tutmaya başlayacak” dedi.

Ayrıca, Aral, 30x113 mm mühimmatların modern ordular için giderek daha fazla önem kazandığını belirtti. Dünyada bu kalibrede top üretebilen yalnızca üç firmanın bulunduğuna dikkat çeken Aral, Türkiye'nin bu pazarda yer aldığını söyledi.

VENOM LR'ye Gösterilen İlgi ve Hedefler

AEI Systems'in 2022 yılında SYS Grubu'na katılmasının büyük bir adım olduğunu vurgulayan Aral, “VENOM LR'ye gösterilen yoğun ilgi, doğru hamle yaptığımızı gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Şirketin 5 yıl içinde orta kalibre top satış cirosunu yıllık 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediği de belirtildi.

AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel

AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel, SYS Grubu’na katılımla birlikte orta kalibre üretiminde önemli bir güç haline geldiklerini belirterek, “VENOM LR, çok düşük geri tepmeye sahip 30x113 mm orta kalibre bir top” ifadesini kullandı. Angel, yakın gelecekte müşterilerin bu teknolojiye erişim sağlayacağını vurguladı.

CANiK'in de içinde bulunduğu SYS (Samsun Yurt Savunma) Grubu şirketlerinden AEI Systems tarafından hayata geçirilen düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top VENOM LR'nin ilk teslimatları ağustosta gerçekleştirilecek.