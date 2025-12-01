SYS Grup, savunmadaki ihracat değerini 250 dolara çıkarmayı hedefliyor

SYS Grup, stratejik yatırımlarla kilogram başı ihracat değerini 125 dolardan 250 dolara yükseltmeyi hedefliyor; ürünler 80+ ülkeye ihraç ediliyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 09:56
SYS Grup, savunmadaki ihracat değerini 250 dolara çıkarmayı hedefliyor

SYS Grup, savunmadaki ihracat değerini 250 dolara çıkarmayı hedefliyor

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), Türk savunma sanayii bünyesinde 80’den fazla ülkeye ulaştırdığı ürünleriyle, stratejik yatırımlar sayesinde savunma ve havacılık sanayisindeki kilogram başı ihracat değerini 250 dolara çıkarmayı amaçlıyor.

Kilit hedef: kilogram başı ihracat değeri

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Türkiye savunma sanayisinin 2024 yılı ortalama kilogram başı ihracat değerinin 67 dolar olduğunu, SYS Grup’un bu değeri önce 125 dolara yükselttiğini ve önümüzdeki dönemde 250 dolar bandına taşımayı hedeflediğini belirtti.

Tabancadan orta kalibreye stratejik dönüşüm

Aral, SYS Grup’un savunma sanayine girişinin tabanca üretimiyle gerçekleştiğini, 2017’ye kadar uygulanan uzun namlulu silah üretim yasağının özel sektörü sınırladığını anlattı. 2012 yılında daha yüksek katma değerli ürünlere geçiş kararı aldıklarını söyleyen Aral, spor atıcılık segmentine yönelerek ürünleri A segmente taşıdıklarını ve aksesuar programlarını kendi bünyelerinde geliştirerek kullanıcılar için kapsamlı bir portföy oluşturduklarını vurguladı. Aral, tabanca ile refleks nişangahı (optik) entegrasyonunda öncülerden olduklarını ve bugün yılda 70 bin adetten fazla optik satışı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Orta kalibre yatırımları ve entegrasyon kabiliyeti

Hafif silah pazarındaki yoğun rekabet ve düşük yatırım maliyetleri nedeniyle SYS Grup, orta kalibre alanına yatırım yapma kararı aldı. Aral, yasağın etkisiyle önce platform entegrasyonu altyapısına yatırım yapıldığını, Amerikan ve İngiliz üreticilerin mümessilliklerinin alınarak kara, deniz ve hava platformlarına mekanik ve elektromekanik çözümlerle entegrasyon sağlandığını ifade etti. 2017’de yasakların kalkmasının ardından 12,7mm ağır makineli tüfeğin geliştirme sürecine başlandığını, 2018 Ocak’ta başlayan geliştirme sürecinin 2022 Aralık’ta tamamlandığını söyledi.

AEI Systems alımı ve ürün portföyünün genişlemesi

Aynı dönemlerde orta kalibre alanında önemli bir adım olarak İngiliz AEI Systems'ın SYS Grup bünyesine katıldığını belirten Aral, bu alım sayesinde ürün portföyüne 20, 25 ve 30mm silahların dahil olduğunu ifade etti.

UNIROBOTICS ve uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri

SYS Grup bünyesindeki İstanbul merkezli UNIROBOTICS'in, bu silahlara yönelik uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri (UKSS) geliştirip üretmesinin grubu önemli bir konuma taşıdığını söyleyen Aral, bu adımların kilogram başı ihracat bedelini 125 dolardan 250 doların üzerine çıkaracak bir portföy oluşturduğunu vurguladı. Aral, SYS Grup’un bugün 30x113mm silahı üretebilen 3 firmadan biri ve bu silaha UKSS üreten 2 firmadan biri konumunda olduğunu belirtti.

Çok platformlu ürünler ve ileri yazılımlar

Aral, SYS Grup ürünlerinin açık deniz karakol gemilerinde, insanlı ve insansız kara ve deniz platformlarında, döner ve sabit kanatlı hava araçlarında kullanıldığını, sistemlerin yapay zeka tabanlı yazılımlarla görev yaptığını ifade etti.

Gelecek: teknoloji odaklı yatırımlar

Hafif silahta üst segmente yönelmenin, orta kalibre yatırımlarının ve mekatronik entegrasyon çözümlerinin SYS Grup’un katma değerini artırdığını belirten Aral, şirketin bundan sonra da bir teknoloji firması olarak yatırımlarını sürdüreceğini ve ürünlerin katma değerini yükseltmeye devam edeceğini söyledi.

SYS GRUP GENEL MÜDÜRÜ CAHİT UTKU ARAL

SYS GRUP GENEL MÜDÜRÜ CAHİT UTKU ARAL

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ BÜNYESİNDE 80’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPMAYI BAŞARAN SAMSUN YURT SAVUNMA...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsa Karakaş Açıkladı: SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerine Ocak Zammı Ne Kadar?
2
Kasım'da Market Fiyatları: TZOB 24 Üründe Düşüş, Mandalina Farkı %392,86
3
Malatya'da Safran Gramı 600 TL: Battalgazi'de Talep Patlaması
4
İznik'te Tarladan 10 TL'ye Düşen Brokoli Pazarda 70 TL'ye Satılıyor
5
TPE: İlk 'Coğrafi İşaret Günü' 15 Aralık'ta İlk ve Orta Okullarda
6
SYS Grup, savunmadaki ihracat değerini 250 dolara çıkarmayı hedefliyor
7
Coğrafi İşaretli İstanbul Simidini Satacak Fırınlar Belirleniyor

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL