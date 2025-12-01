SYS Grup, savunmadaki ihracat değerini 250 dolara çıkarmayı hedefliyor

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), Türk savunma sanayii bünyesinde 80’den fazla ülkeye ulaştırdığı ürünleriyle, stratejik yatırımlar sayesinde savunma ve havacılık sanayisindeki kilogram başı ihracat değerini 250 dolara çıkarmayı amaçlıyor.

Kilit hedef: kilogram başı ihracat değeri

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Türkiye savunma sanayisinin 2024 yılı ortalama kilogram başı ihracat değerinin 67 dolar olduğunu, SYS Grup’un bu değeri önce 125 dolara yükselttiğini ve önümüzdeki dönemde 250 dolar bandına taşımayı hedeflediğini belirtti.

Tabancadan orta kalibreye stratejik dönüşüm

Aral, SYS Grup’un savunma sanayine girişinin tabanca üretimiyle gerçekleştiğini, 2017’ye kadar uygulanan uzun namlulu silah üretim yasağının özel sektörü sınırladığını anlattı. 2012 yılında daha yüksek katma değerli ürünlere geçiş kararı aldıklarını söyleyen Aral, spor atıcılık segmentine yönelerek ürünleri A segmente taşıdıklarını ve aksesuar programlarını kendi bünyelerinde geliştirerek kullanıcılar için kapsamlı bir portföy oluşturduklarını vurguladı. Aral, tabanca ile refleks nişangahı (optik) entegrasyonunda öncülerden olduklarını ve bugün yılda 70 bin adetten fazla optik satışı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Orta kalibre yatırımları ve entegrasyon kabiliyeti

Hafif silah pazarındaki yoğun rekabet ve düşük yatırım maliyetleri nedeniyle SYS Grup, orta kalibre alanına yatırım yapma kararı aldı. Aral, yasağın etkisiyle önce platform entegrasyonu altyapısına yatırım yapıldığını, Amerikan ve İngiliz üreticilerin mümessilliklerinin alınarak kara, deniz ve hava platformlarına mekanik ve elektromekanik çözümlerle entegrasyon sağlandığını ifade etti. 2017’de yasakların kalkmasının ardından 12,7mm ağır makineli tüfeğin geliştirme sürecine başlandığını, 2018 Ocak’ta başlayan geliştirme sürecinin 2022 Aralık’ta tamamlandığını söyledi.

AEI Systems alımı ve ürün portföyünün genişlemesi

Aynı dönemlerde orta kalibre alanında önemli bir adım olarak İngiliz AEI Systems'ın SYS Grup bünyesine katıldığını belirten Aral, bu alım sayesinde ürün portföyüne 20, 25 ve 30mm silahların dahil olduğunu ifade etti.

UNIROBOTICS ve uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri

SYS Grup bünyesindeki İstanbul merkezli UNIROBOTICS'in, bu silahlara yönelik uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri (UKSS) geliştirip üretmesinin grubu önemli bir konuma taşıdığını söyleyen Aral, bu adımların kilogram başı ihracat bedelini 125 dolardan 250 doların üzerine çıkaracak bir portföy oluşturduğunu vurguladı. Aral, SYS Grup’un bugün 30x113mm silahı üretebilen 3 firmadan biri ve bu silaha UKSS üreten 2 firmadan biri konumunda olduğunu belirtti.

Çok platformlu ürünler ve ileri yazılımlar

Aral, SYS Grup ürünlerinin açık deniz karakol gemilerinde, insanlı ve insansız kara ve deniz platformlarında, döner ve sabit kanatlı hava araçlarında kullanıldığını, sistemlerin yapay zeka tabanlı yazılımlarla görev yaptığını ifade etti.

Gelecek: teknoloji odaklı yatırımlar

Hafif silahta üst segmente yönelmenin, orta kalibre yatırımlarının ve mekatronik entegrasyon çözümlerinin SYS Grup’un katma değerini artırdığını belirten Aral, şirketin bundan sonra da bir teknoloji firması olarak yatırımlarını sürdüreceğini ve ürünlerin katma değerini yükseltmeye devam edeceğini söyledi.

SYS GRUP GENEL MÜDÜRÜ CAHİT UTKU ARAL