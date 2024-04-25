T.C. kimlik numarasın sonu çift rakamla biten hesabına baksın! 18 Bin TL dağıtılıyor

Bankalardan promosyon almanın yarışı hız kazandı. Kamu bankalarında emekli promosyonlarına yapılan yüzde 166'lık artıştan sonra, özel bankalar da bu alanda rekabeti artırdı. 2024 yılında güncellenen banka promosyonları, en düşük 8 bin TL'den başlayıp en yüksek 18 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu promosyonlardan faydalanmak isteyenler için başvuru şartları ve detaylar bankalar tarafından belirleniyor.

12 farklı bankanın sunduğu emekli promosyon kampanyaları için hangi şartlar gerektiğini öğrenmek isteyenler, bankaların resmi web sitelerinden veya şubelerinden bilgi alabilirler. Bu promosyonlar, emeklilerin banka tercihlerini etkileyen önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Promosyonlar, emeklilere ek gelir sağlamak ve maaş alınan bankayı değiştirmek isteyenlere çeşitli fırsatlar sunmaktadır. İşte diğer detaylar...





BANKALAR PROMOSYON YARIŞINDA HIZ KAZANDI 18 BİN TL ÖDEME VERİLECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli promosyonlarıyla ilgili açıklaması, 2024 yılında banka promosyonlarında büyük bir artışa yol açtı. Kamu bankalarında emekli promosyon miktarları yüzde 166 artarken, özel bankalarda da en yüksek promosyon miktarı yüzde 40 civarında artış gösterdi. Bu artışlarla birlikte emeklilere sağlanan ek gelir fırsatları önemli ölçüde arttı ve emekli promosyon tutarları 18 bin TL'ye kadar çıktı.

Şimdi ise 12 farklı bankanın emekli promosyon kampanyaları ve başvuru detayları merak konusu oldu. Her bankanın sunduğu farklı promosyonlardan faydalanmak isteyenler için başvuru süreci ve şartlar önem taşıyor. Bu kampanyalar emeklilere ek gelir sağlamak ve maaş aldıkları bankayı değiştirmek isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, ilgili bankaların resmi web sitelerini veya şubelerini ziyaret edebilirler.





2024 yılında güncellenen banka promosyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hızla revize edildi. Emekli promosyonları, en düşük 8 bin TL'den başlayıp en yüksek 18 bin TL'ye kadar çıktı. Bankalar, başkanın konu hakkındaki açıklamalarının ardından harekete geçerek emekli promosyon kampanyalarını güncellediler. Bu güncellemelerle birlikte emekli vatandaşlara sunulan ek gelir fırsatları arttı.

Şimdi ise en çok merak edilen konular arasında güncel banka promosyonları ve en yüksek promosyon ödemesini yapan banka yer alıyor. Emekliler, bu promosyonlar aracılığıyla ek gelir elde edebilirken, hangi bankanın en yüksek promosyonu sunduğunu araştırarak tercihlerini ona göre yapabilirler. Bu promosyonlar, emekli vatandaşlar için önemli bir ek gelir kaynağı olabilir ve maaş aldıkları bankayı değiştirmek isteyenler için cazip bir seçenek sunar. Bu nedenle, güncel banka promosyonlarına dair bilgi sahibi olmak ve en avantajlı seçenekleri değerlendirmek önemlidir. Bu bilgilere bankaların resmi web siteleri veya şubelerinden ulaşabilirsiniz.

Kamu bankalarında asgari emekli promosyonu 8 bin TL iken, bu rakam maaşa göre 12 bin TL'ye kadar yükselebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel bankalarla da anlaşmalar yaptığını belirtti. Kamudaki artan promosyon tutarları, özel bankalarda da 18 bin TL'ye kadar ek ödemelerle yükseldi. Kamudaki yüzde 166'lık artış, özel bankalarda da yüzde 40 civarında bir artışa neden oldu, bu da rekabeti artırdı. Ayrıca, SGK, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine, başvurmaları durumunda 5 bin TL promosyon ödeneceğini açıkladı. Bu gelişmeler, emeklilere sunulan ek gelir fırsatlarının artmasına ve rekabetin yükselmesine yol açtı. Bu durum, emeklilerin banka promosyonlarını değerlendirirken daha geniş bir seçenek yelpazesi sunmaktadır.

Promosyon tutarlarındaki artışlar, emeklilere ek gelir sağlamak için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de artırmaktadır. Emeklilerin bu yeni fırsatları değerlendirmeleri ve kendileri için en uygun seçeneği belirlemeleri önemlidir.





Emekli promosyon kampanyaları, emekli maaşı alan herkesin faydalanabileceği bir fırsat sunmaktadır. Bu kampanyalardan eski ve yeni emekliler de yararlanabilir. Emekli promosyonlarından faydalanmanın tek şartı, emeklinin seçtiği bankaya 3 yıl boyunca maaşını taahhüt etmesidir. Başka şartlar, örneğin fatura veya kredili hesap açma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bazı bankalar, bu tür ürünleri kullanıcılarına sunarak yüksek promosyon teklifleriyle dikkat çekebilirler. Bu durumda, emeklilerin tercihlerini yaparken bu detayları dikkate almaları önemlidir.

3 yıl dolan emekliler, yeni emekli promosyonlarını almak için bankalarını değiştirebilirler. Mevcut bankalarıyla görüşerek yeni promosyon miktarını belirleyebilir veya istedikleri bankaya geçiş yapabilirler. Bu durumda, kalan süre için ödeme iadesi alarak mevcut promosyon anlaşmasını iptal edip daha yüksek bir promosyon sunan bankayı tercih edebilirler.

Emeklilerin süresi dolmadan da banka değiştirmeleri mümkündür. Kredi kullanılmamışsa, kalan sürenin promosyonu iade edilerek banka değişikliği yapılabilir. Bu durumda, cayma hakkı kullanılmış olur ve istenilen sayıda bu haktan faydalanılabilir.

Maaşın yatırılmasını istediğiniz bankaya değiştirme işlemi oldukça basittir. Bankanın herhangi bir şubesine giderek başvuru yapabilir veya e-Devlet üzerinden banka ve şube seçimi yapabilirsiniz. Herhangi ekstra bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Nisan ayında Ziraat Bankası, SGK'dan emekli maaşı alan müşterilerine 12.000 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapacak. Banka, ödemeleri 3 yıllık peşin olarak gerçekleştiriyor ve başvuruları kabul ediyor. Önceki dönemlere ilişkin promosyon tutarları da sistemsel olarak mahsup ediliyor. Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emeklilerin, promosyondan faydalanabilmeleri için 3 yıl boyunca maaşlarını bankadan almaları gerekiyor.

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Maaş aralığına göre ödeme miktarları şu şekildedir: 10.000 TL ile 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL, ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL. Vakıfbank, emekli maaşı tutarına göre farklı ödeme miktarları sunuyor.

Maaş aralıklarına göre promosyon miktarları şöyle: 10.000 TL'ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arası olanlara 8.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arası olanlara 10.000 TL, ve 20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL. Denizbank da emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Maaş aralıklarına göre promosyon miktarları şöyle: 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL, ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL.

İş Bankası, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almaya söz veren müşterilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Maaş aralığına göre promosyon tutarları şöyle: 10.000 TL'ye kadar olanlar için 5.000 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arası olanlar için 8.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arası olanlar için 10.000 TL, ve 20.000 TL ve üzeri olanlar için 12.000 TL. Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye kadar nakit promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emeklileri için promosyon miktarları şu şekildedir: 9.999 TL'ye kadar olanlar için 5.000 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında olanlar için 8.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında olanlar için 10.000 TL, ve 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlar için 12.000 TL. Fibabanka da 3 yıl süre ile emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Maaş aralıklarına göre promosyon miktarları şöyle: 10.000 TL'ye kadar olanlar için 5.000 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arası olanlar için 8.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arası olanlar için 10.000 TL, ve 20.000 TL ve üzeri olanlar için 12.000 TL.

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon miktarları şu şekildedir: 10.000 TL'ye kadar olanlar için 6.250 TL, 10.000 TL – 15.000 TL arasında olanlar için 10.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL arasında olanlar için 12.500 TL, ve 20.000 TL ve üstünde olanlar için 15.000 TL. Garanti BBVA, 3 yıl süre ile bankadan gelir veya aylıklarını alan emekli müşterilerin bu promosyondan faydalanabileceklerini belirtti.

QNB Finansbank, emekli maaşını bu bankadan alanlara nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan ödül sunuyor. Emekli maaşlarına göre promosyon tutarları şöyle belirlenmiş: 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 6.250 TL, 10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlar için 12.500 TL, ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL.

Akbank, emekli maaşını bu bankadan alanlara 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor. Emekli maaşlarına göre promosyon miktarları şu şekildedir: 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 6.250 TL, 10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlar için 12.500 TL, ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL.

Yapı Kredi, tüm emeklilere 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor. Promosyon miktarları şu şekildedir: 9.999 TL'ye kadar olanlara 9.250 TL, 10.000 - 14.999 TL arası olanlara 13.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arası olanlara 15.500 TL, ve 20.000 TL ve üzerinde olanlara 18.000 TL.

ING, emekli maaşını bu bankadan alanlara nakit emekli promosyonu veriyor. Promosyon miktarları şu şekildedir: 10.000 TL'ye kadar olanlar için 6.250 TL, 10.000 - 15.000 TL arası olanlar için 10.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arası olanlar için 12.500 TL, ve 20.000 TL ve üzeri olanlar için 15.000 TL. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na bağlı olarak ek promosyonlar da sunuluyor.