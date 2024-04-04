Tapusu olan 81 ildeki vatandaşlar dikkat! Son gün 31 Mayıs!

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren önemli bir hatırlatma yapıldı. Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksit dönemi 1 Mart 2024 tarihinde başlamıştır ve son ödeme tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde emlak sahiplerinin vergi ödemelerini tamamlamaları gerekmekte.

Emlak vergisi, Türkiye sınırları içinde gayrimenkulü olan herkesi ilgilendirmekte. Bu sene, 2023 yılında mevcut gayrimenkul sahipleriyle birlikte, 2023 yılında yeni bir gayrimenkul satın alanlar da emlak vergisi ödemek zorundadır. Ayrıca, bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar da bu seneye ait verginin tamamını ödemekle yükümlüdür.





İŞTE EMLAK VERGİSİNİN ÖDEME SÜRECİNDE BİLMENİZ GEREKENLER!





Emlak vergisi ödemeleri için belirlenen değerlerde önemli bir güncelleme yapıldı. Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre, 2022-2025 yılları için emlak vergi değerleri, belediyelerde 4 yılda bir toplanan takdir komisyonları tarafından tespit edilmişti. Ancak, özellikle 2024 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı dikkat çekiyor.



2024 ara yıl olması sebebiyle, bu yıl emlak vergisi değerlerinin hesaplanmasında yeniden değerleme oranının yarısı dikkate alınacak. Yüzde 58.46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, vergi ödemelerinde yüzde 29.23'lük bir artışı beraberinde getirecek.

Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen vergi oranları, bazı özel durumlar için farklılık gösterebiliyor. Örneğin, geliri olmayanlar, sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından maaş alanlar, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri gibi gruplar, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek meskene sahip olduklarında vergi oranlarını sıfıra düşürebiliyorlar.

Hisse ile bile olsa birden çok konutu bulunanlar, maalesef muafiyetten faydalanamamaktadır. Ancak, muafiyetten faydalanmak isteyenlerin belediyeye dilekçe vermesi gerekmektedir. Ayrıca, muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar, 5 sene geriye dönük iade alma hakkına sahiptir.



Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar, işlemlerini bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla belediyelerin online hizmetlerinden yapabilirler. Emlak vergisi taksitleri, gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye direkt olarak ödenebilir. Ayrıca, e-Devlet aracılığıyla online şekilde de ödeme yapılabilmekte.

Bu sene gayrimenkul alanların ise yılsonuna kadar bulunduğu ilçenin belediyesine bildirim yapması gerekmektedir. Tapu tescil tarihi senenin üç ayında olması durumunda ise tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde bildirim yapılabilmekte.

Emlak vergi bildirimi için ilgili belediyeye tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, taşınmaz sahibinin iletişim bilgileri, vergi numarası veya T.C. kimlik numarası ile başvuru yapılabilmektedir. Bu işlem aynı zamanda e-Devlet aracılığıyla da gerçekleştirilebilmekte.

Emlak sahipleri için bu bilgilerin dikkate alınması, vergi ödemelerinin düzenli ve sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayacak.