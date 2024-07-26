Tarım Bakanı Yumaklı, Çiftçiler İçin 2 Milyar Liralık Destek Ödemesi Yapıyor

İbrahim Yumaklı'dan Müjdeli Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin beklediği tarımsal destekleme ödemelerinin detaylarını paylaştı. Bakan, 2 milyar 211 milyon 646 bin lira tutarındaki destek ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Duyuruldu

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün çiftçilerimizin hesaplarına 2 milyar 211 milyon 646 bin lira tarımsal destekleme ödemesini aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun!" ifadesini kullandı.

Destekleme Kalemleri ve Tutarlar

Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre, destekleme ödemeleri aşağıdaki kalemlerde gerçekleştirilecek:

Tarım sigortası prim desteği: 2 milyar 67 milyon 528 bin lira

Hayvan hastalıkları tazminat desteği: 79 milyon 137 bin lira

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 27 milyon 706 bin 539 lira

Hayvan genetik kaynakları desteği: 17 milyon 712 bin 580 lira

Sertifikalı tohum üretim desteği: 12 milyon 732 bin 976 lira

AR-GE desteği: 3 milyon 301 bin 496 lira

Anaç koyun-keçi ilave göçer hayvan desteği: 2 milyon 287 bin 128 lira

Mazot ve gübre desteği: 1 milyon 240 bin 281 lira

Uygulanan bu destekleme programları, çiftçilerin üretim süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor ve tarım sektörünün desteklenmesine önemli bir katkıda bulunuyor.