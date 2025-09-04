Tarım, Gıda ve İçecek Sektörü 7 Ayda 15,54 Milyar Dolar İhracat

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu verilerini temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Genel veriler

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %0,5 artışla 15,54 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ithalat %21,49 yükselişle 13,75 milyar dolar olarak kaydedildi. Sektör bu dönemde 1,79 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, birim ihracat değeri ton başına 1363 dolar ile %7,7 artış gösterdi. Temmuz ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre %1,57 artışla 2,12 milyar dolar olarak gerçekleşti.

En çok ihracat ve ithalat yapılan ürün grupları

Ocak-temmuz döneminde sektörün en fazla ihracat yapılan ürün grubu 1,9 milyar dolarla şeker ve şekerli mamuller oldu. Bunu 1,8 milyar dolarla yaş meyve ve sebze ve 1,4 milyar dolarla sert kabuklu meyveler izledi.

İthalatta 3,6 milyar dolarla hayvan yemi başı çekerken, bunu 1,9 milyar dolarla bitkisel yağ ve 1,6 milyar dolarla şekerli mamuller grubu takip etti.

En çok ihraç edilen ürünler

Bu dönemde en çok ihraç edilen ürün iç fındık oldu; iç fındık ihracatı 719,3 milyon doları aştı. Fındığı 633,1 milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı ve 504,7 milyon dolarla buğday unu izledi. İthalatta ilk sırada 1,2 milyar dolarla soya fasulyesi yer aldı; bunu 978,8 milyon dolarla dane mısır ve 923,6 milyon dolarla kakao takip etti.

Ülke bazında ihracat ve ithalat

Ülkeler özelinde bakıldığında, sektörün en çok ihracat yaptığı ülke 1,8 milyar dolarla Irak oldu. Irak'ı 1,1 milyar dolarla Almanya ve 1 milyar dolarla ABD izledi. ABD'ye dış satım bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %12,55 artarken, Irak'a ihracat %7,54 azaldı ve Almanya'ya ihracat %6,96 azaldı.

En çok ithalat yapılan ülke 1,6 milyar dolarla Rusya oldu; bu ülkeyi 1,58 milyar dolarla Brezilya ve 1,4 milyar dolarla Ukrayna takip etti.