Tarım Kredi kahvaltılık ürünlerinde şok geçirtecek fiyatlara imza attı! Süt, çay, salam, peynir hepsi bedavadan satışta

Tarım Kredi Kooperatifi marketler zaman zaman başlatmış olduğu indirim kampanyalarıyla vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye’nin en uygun fiyat skalasını sunmayı hedefleyen Tarım Kredi Kooperatifi marketler aldıkça aldıran fiyatlar kapsamında 27 ocak 2 Şubat aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Salam, sucuk, fındık kreması, tereyağı, beyaz peynir, yöresel peynirler, meyve suları, ayran gibi birçok ürüne uygun fiyatlarda satışa çıkardı. Bu ürünlerin yanı sıra atıştırmalık bekleyen vatandaşların da yüzleri gülecek. İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketlerin paylaşmış olduğu 27 Ocak 2 kişi Şubat aktüel ürünler kataloğu…

BEYAZ PEYNİR, SUCUK, SALAM, TEREYAĞ HEPSİ İNDİRİMLİ SATIŞTA

Tarım Kredi Kooperatifi marketler paylaşmış olduğu 27 Ocak 2 Şubat aktüel ürünler kataloğu ile birlikte vatandaşların ihtiyacı olduğu birçok temel gıdayı uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Paylaşmış olduğu indirimli aktüel ürünler kataloğu sayesinde kokteyl dana sosis, salam, tereyağı, tost peyniri, beyaz peynir, yöresel peynir çeşitleri, üçgen peynir, dondurulmuş patates, süt, çay, parmak sucuk, meyve suları ve atıştırmalıklar uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. Sizler de eğer birbirinden uygun fiyatlarla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerin bu kampanyasından yararlanmak istiyorsanız; muhakkak 2 Şubat tarihine kadar sizlere en yakın olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlere uğramalısınız. Üstelik Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde satışa çıkartılan bu ürünler için herhangi bir kartınızın bulunmasına gerek yok!







