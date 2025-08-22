DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,66 0,1%
ALTIN
4.389,3 0,09%
BITCOIN
4.597.756,76 0,59%

Tarım Kredi KOOP Market'e Uluslararası 'Sürdürülebilirlik'te Bronz Stevie Ödülü

Tarım Kredi KOOP Market, The International Business Awards'ta 'En etkili sürdürülebilirlik ortaklığı' kategorisinde Bronz Stevie Ödülü aldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:41
Tarım Kredi KOOP Market'e Uluslararası 'Sürdürülebilirlik'te Bronz Stevie Ödülü

Tarım Kredi KOOP Market'e Uluslararası 'Sürdürülebilirlik'te Bronz Stevie Ödülü

Uluslararası Tanıma

Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) KOOP Market, The International Business Awards kapsamında "En etkili sürdürülebilirlik ortaklığı" kategorisinde Bronz Stevie Ödülü'ne layık görüldü.

Yarışma ve Başarı

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KOOP Market organizasyon kapsamında binlerce adayla yarıştı ve ödülü kazandı. Bu başarı, kurumun sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına uluslararası düzeyde bir takdir niteliği taşıyor.

Kooperatifçilik Vizyonu ve Yaygın Ağ

Açıklamada, kurulduğu günden beri hızla büyüyen KOOP Market'in binlerce mağazası, kooperatif satış noktası ve bakkallarla yaptığı KoopBakkal işbirliği sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösterdiği vurgulandı. Kazanılan ödülün, kooperatifçilik vizyonunun gücünü ortaya koyduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan İbrahim Yumaklı Çorum'da: Valilikten DSİ şantiyelerine yoğun ziyaret
2
Faturasını böyle ödeyene 500 TL para iadesi var! Tek şart açıklandı
3
Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor
4
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'ın Ulaşım Altyapısındaki Dönüşümü Açıkladı
5
10. Altın Karınca Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
Yörsan, Yeni Yatırımlarla 6 Ülkeye İhracata Başladı
7
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon 27 Bin 73 Megavatsaat Üretim

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası