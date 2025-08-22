Tarım Kredi KOOP Market'e Uluslararası 'Sürdürülebilirlik'te Bronz Stevie Ödülü

Uluslararası Tanıma

Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) KOOP Market, The International Business Awards kapsamında "En etkili sürdürülebilirlik ortaklığı" kategorisinde Bronz Stevie Ödülü'ne layık görüldü.

Yarışma ve Başarı

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KOOP Market organizasyon kapsamında binlerce adayla yarıştı ve ödülü kazandı. Bu başarı, kurumun sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına uluslararası düzeyde bir takdir niteliği taşıyor.

Kooperatifçilik Vizyonu ve Yaygın Ağ

Açıklamada, kurulduğu günden beri hızla büyüyen KOOP Market'in binlerce mağazası, kooperatif satış noktası ve bakkallarla yaptığı KoopBakkal işbirliği sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösterdiği vurgulandı. Kazanılan ödülün, kooperatifçilik vizyonunun gücünü ortaya koyduğu ifade edildi.