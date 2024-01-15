Tarım Kredi markette çay indirimi! Hemen giden 46,90 TL'ye paket paket kapacak

Tarım Kredi Market 13 Ocak'ta indirimli fiyatların yer aldığı kataloğunu yayınladı. Yayınlanan katalogda 19 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak olan çok sayıda ürünün yer aldığı görüldü. 19 Ocak'ta sona erecek kampanya kapsamında TK Demleme Tiryaki çayın 94,90 TL'ye, Elit Sıvı Krem Temizleyicinin 24,90 TL'ye, Viking Yumuşatıcının ise 63,90 TL'ye satışa sunuldu. İşte Tarım Kredi Market zincirinin 13 Ocak-19 Ocak tarihleri indirimli ürün listesi..































