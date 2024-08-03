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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Sert Açıklamalar: Katz'ın İthamlarına Tepki

Bakan Yumaklı, temel atma töreninde Katz'ın açıklamalarına sert cevap verirken, tarım sektöründeki başarıları da paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 12:49
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Sert Açıklamalar: Katz'ın İthamlarına Tepki

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Manisa'da Temel Atma Töreninde Konuştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, özellikle İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

Katz’ın İthamları ve Bakan Yumaklı'nın Yanıtı

Yumaklı, Katz'ın açıklamalarını kınayarak, "Ellerine kan bulaşmış bir katiller sürüsünün üyesi, birkaç gündür Cumhurbaşkanımıza yakışmayacak ithamlarda bulunuyor. Bu sözlerin aynen iade edileceğini belirtmek isterim." dedi.

Tarım Sektöründeki Başarılar

Bakan Yumaklı, Türkiye tarım sektörünün cumhuriyet tarihinin rekorlarını peş peşe kırdığını söyleyerek, 2022 yılında 129 milyon ton olan bitkisel üretimin, 2023 sonu itibarıyla 139 milyon tona ulaşmasını beklediklerini belirtti. Türkiye'nin bitkisel üretimde 12., sebze üretiminde 6., meyve üretiminde ise 4. sırada olduğunu ifade etti.

Yumaklı, "Fındık, kiraz, incir gibi ürünlerde dünya birincisiyiz. Kavun, karpuz, zeytin gibi ürünlerde ikinci, Antep fıstığı ve domates gibi ürünlerde üçüncü sıradayız. Tarımsal hasılamız şu anda 69 milyar dolar, bu rakam bizi Avrupa'da birinci, dünya genelinde ise ilk 10'a taşıyor." diye ekledi.

Bitki Koruma Ürünleri Üzerine Denetimler

Yumaklı, bitki koruma ürünlerinin satışında denetimlerin önemine değinerek, "Bugüne kadar 223 aktif maddeyi insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle yasakladık. Son üç hafta içinde 6 bin 413 satış noktası denetlendi.", açıklamalarında bulundu.

Tarım Kredi Genel Müdürü'nden Açıklama

Törende Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, gübre, yem ve mazot alanındaki güçlerini güçlendirdiklerini, ancak ilaç ve tohum sektörlerinde paylarını artırmak istediklerini ifade etti.

Törene ayrıca Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri temel atma törenin katıldı. Bakan Yumaklı'yı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul (sağda) karşıladı.

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