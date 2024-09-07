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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Tokat'ta Tarım Sektörüne Destek

Bakan Yumaklı, Tokat'ta tarım destekleri ve üretim planlama hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 15:30
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Tokat'ta Tarım Sektörüne Destek

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tokat'ta Tarım Sektörünü Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat'ta gerçekleştirilen toplantıda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, tarımsal üretim desteklerinin geleceğine dair önemli bilgiler paylaşan Yumaklı, "İlk defa tarımsal üretim desteklerini, üretim dönemi başlamadan önce 3 yıllığına açıklamış olduk." ifadesini kullandı.

Tarımsal Üretim Desteklerinde Yenilikler

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde tarım sektörünün önemine vurgu yaptı. Tarımın dünyada stratejik bir sektör olarak kabul edildiğini belirten Yumaklı, “Güçlü bir Türkiye'nin yolu, güçlü tarımdan geçer.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, su ve kaynakların korunmasına yönelik tüm tarım paydaşlarının bilinçli bir şekilde hareket ettiğini de sözlerine ekledi.

Yenilikçi Tarımsal Üretim Planlaması

Yumaklı, yılsonundan itibaren hayvansal üretim ve su ürünleri için tarımsal üretim planlamasının uygulanacağını ifade ederek, "40 yıldır konuşulan bir meseleydi, şimdi hayata geçiyor." dedi. Su kaynaklarını merkez alan bir üretim planlaması ile 13 stratejik ürün üzerine yoğunlaşacaklarını bildirdi.

İşlenmeyen Tarım Arazileri İçin Çalışmalar

İşlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması için teknolojinin kullanılacağını ve mülkiyet haklarının ihlal edilmeyeceğini söyleyen Yumaklı, "Amacımız işlenmeyen arazilerin tarımsal üretime dahil edilmesidir." şeklinde konuştu.

Tarım Politikaları ve Hedefler

Bakan, tarım politikalarının Türkiye'nin tarımsal gelirini artırmak için oluşturulduğunu belirtti. Su stresi ile mücadele konusunda 2030'a kadar bazı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Tarım Desteklerini Artırıyoruz

Tarım desteklerinin artık nakdi olarak ödeneceğini açıklayan Yumaklı, “Desteklemeleri geliştirmek için yerinde gözlemler yapıyoruz.” dedi. Hayvancılık için oluşturulan yol haritasını ve yapılan yenilikleri de aktararak, genç ve kadın çiftçilere özel destekler sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Yumaklı, Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret ederek programını tamamladı. Toplantılara, AK Parti Tokat milletvekilleri de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat İl Genel Meclisinin toplantı salonunda tarım sektörü...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat İl Genel Meclisinin toplantı salonunda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Yumaklı, toplantıda konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat İl Genel Meclisinin toplantı salonunda tarım sektörü...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat İl Genel Meclisinin toplantı salonunda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Yumaklı, toplantıda konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat İl Genel Meclisinin toplantı salonunda tarım sektörü...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat İl Genel Meclisinin toplantı salonunda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Yumaklı, toplantıda konuşma yaptı.

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