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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Yozgat'ta Tarıma Yönelik Dev Yatırımlar Açıklaması

Bakan Yumaklı, 2025 yılı için tarım sektörüne 706 milyar lira ayrıldığını ve çiftçilere 135 milyar lira destek verileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:31
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Yozgat'ta Tarıma Yönelik Dev Yatırımlar Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2025 yılı için tarım sektörüne 706 milyar lira kaynak ayrıldığını belirtti. Bu bütçenin 135 milyar lirasının çiftçilere destek olarak dağıtılacağı açıklandı. Ayrıca, yatırımlar için 166 milyar lira tahsis edildiği kaydedildi.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Bakan Yumaklı, Anadolu'nun önemine dikkat çekerek, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ödenen bedellerin değerli olduğunu ifade etti. Türkiye Yüzyılı'nın, milletin ve devletin varlığının teminatı olduğunun altını çizdi.

Orman Yangınları ile Mücadele

Yumaklı, bakanlık bünyesindeki 14 insansız hava aracıyla Türkiye'yi 7/24 gözlemlediklerini söyledi. Orman yangınlarıyla mücadelede, Türkiye'nin mevcut imkanlarıyla yeşil vatanı korumak için çaba gösterildiğini vurguladı.

Sahipsiz Hayvanlar ile İlgili Yasal Düzenlemeler

Bakan, sahipsiz hayvanlar probleminin çözümüne dair yapılan yasal düzenlemelere vurgu yaptı. 1,8 milyar lira kaynak ayırarak, bu alanla ilgili kısırlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini bildirdi. Yumaklı, eleştirilerin haksız olduğunu belirtti.

Tarıma Stratejik Bakış

Yumaklı, tarıma bir milli güvenlik meselesi olarak baktıklarını ve tarım sektörünün büyümesi için gerekli kaynakların sağlanacağını ifade etti. Bu doğrultuda çiftçilere yönelik desteklerinin artırılacağına dair taahhütte bulundu.

Bakanlığın çeşitli destekleriyle birlikte tarım sektörü için hazırlanan bu bütçe, çiftçilerin ve tarım sektörünün geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat Büyük Sinema ve Kültür Merkezinde düzenlenen AK...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat Büyük Sinema ve Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Yozgat Merkez 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat Büyük Sinema ve Kültür Merkezinde düzenlenen AK...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat Büyük Sinema ve Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Yozgat Merkez 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

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