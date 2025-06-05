Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Karabük'te Vatandaşa Seslendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'te gerçekleştirdiği konuşmada, "Tek hedefimiz var: Bu ülkenin, bu milletin faydasına olacak, onları ileriye götürecek, çocuklarımıza güzel ülke bırakacak çalışmaları vaktimiz, sağlığımız, ufkumuz ve görevimiz el verdiği sürece yerine getirmek" dedi. Bakan Yumaklı, konuşmasını Eflani ilçesindeki Barış Efe Parkı'nda gerçekleştirdi ve bayram tebriğiyle vatandaşlara mutlu bir Kurban Bayramı diledi.

Karabük'ün Potansiyeline Değindi

Yumaklı, Karabük için yapılan çalışmalara dikkat çekerek, kentin potansiyelinin ortaya çıkarılması noktasında ciddi çabaların olduğunu ifade etti. AK Parti döneminde Türkiye'nin her alanda önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bu ülkenin Togg'u yollarda, TCG Anadolu Mavi Vatan'da. Ülke olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla dünya çapında söz sahibi bir konuma geldik" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Yumaklı, geleceğe yönelik hedeflerin büyük olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın değiştiğini unutmamalıyız. Çocuklarımızın geleceği için Türkiye Yüzyılı ideallerine katkıda bulunmalıyız. Bunun için güçlü olmak zorundayız" dedi.

Güçlü Olmanın Önemi

Bakan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti: "Tek hedefimiz var: Bu ülkenin, bu milletin faydasına olacak çalışmaları yerine getirmek. Bu nedenle bizlere dua edin ve bize destek olun. Bu ülke, saldırılara karşı güçlü durmak zorunda. İstanbul'un 2 yıl içerisinde yerle bir olmuş 11 şehri ayağa kaldırması gibi, daha fazlasını yapmak zorundayız" dedi.

Yumaklı, konuşmasının ardından bölgedeki çiftçilerin sorunlarını dinleyerek, onlarla fikir alışverişinde bulundu. Programa AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Eflani ilçesindeki Barış Efe Parkı'nda vatandaşlarla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Eflani ilçesindeki Barış Efe Parkı'nda vatandaşlarla buluştu.