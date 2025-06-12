Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde Fiyat Farklarına Dikkat Çekti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen 'Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi''nde sektörün güncel durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

Produksiyon ve tüketim arasındaki fiyat farkları üzerine yaptığı açıklamada, "Arz Güvenliği Daire Başkanlığımız var, hangi ürün için olursa olsun üreticinin maliyetini, satış fiyatını, hal satış fiyatını ve son noktadaki fiyatları her zaman takip ediyoruz," dedi.

Yumaklı, özellikle enflasyonist ortamda bazı fiyat artışlarının gerekçelerini incelemek için Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yaptıklarını belirtti. Bu durumun ardında yatan sebeplerin araştırıldığını ve gerektiğinde müdahalelerde bulunulduğunu ifade etti.

Fıstık Fiyatlarındaki Ani Artış

Bakan, Antep fıstığı gibi bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekti. Fıstık piyasasında yeterli ürün olmasına rağmen, anormal bir artış yaşandığının altını çizen Yumaklı, "Bu durum Ticaret Bakanlığımızın hızlı müdahalesiyle düzeltildi," dedi.

Hal Yasası ve Sözleşmeli Üretim

Yumaklı, Hal Yasası ile ilgili düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyleyerek, "Sözleşmeli üretim, fiyatların istikrarlı bir şekilde oluşmasına yardımcı olacak önemli bir adımdır," şeklinde konuştu.

Ayrıca, tahkim sisteminin hem alıcıların hem de satıcıların haklarını korumak adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gençlere Girişimcilik Tavsiyesi

Son olarak, tarımsal üretimin gençler tarafından daha fazla benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Gençlerimizi girişimci olmaya teşvik ediyoruz. Alacakları eğitim ve girişimci ruhları, onların doğrudan üretim süreçlerine katılmalarını sağlayacaktır," dedi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal teknolojilerdeki yenilikleri değerlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini de ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.