DOLAR
39,38 -0,16%
EURO
45,66 -0,01%
ALTIN
4.285,72 -0,07%
BITCOIN
4.174.888,7 -0,07%

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde Fiyat Farklarına Dikkat Çekti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fiyat farkları ve sürdürülebilir tarım konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 17:58
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde Fiyat Farklarına Dikkat Çekti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen 'Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi''nde sektörün güncel durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

Produksiyon ve tüketim arasındaki fiyat farkları üzerine yaptığı açıklamada, "Arz Güvenliği Daire Başkanlığımız var, hangi ürün için olursa olsun üreticinin maliyetini, satış fiyatını, hal satış fiyatını ve son noktadaki fiyatları her zaman takip ediyoruz," dedi.

Yumaklı, özellikle enflasyonist ortamda bazı fiyat artışlarının gerekçelerini incelemek için Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yaptıklarını belirtti. Bu durumun ardında yatan sebeplerin araştırıldığını ve gerektiğinde müdahalelerde bulunulduğunu ifade etti.

Fıstık Fiyatlarındaki Ani Artış

Bakan, Antep fıstığı gibi bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekti. Fıstık piyasasında yeterli ürün olmasına rağmen, anormal bir artış yaşandığının altını çizen Yumaklı, "Bu durum Ticaret Bakanlığımızın hızlı müdahalesiyle düzeltildi," dedi.

Hal Yasası ve Sözleşmeli Üretim

Yumaklı, Hal Yasası ile ilgili düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyleyerek, "Sözleşmeli üretim, fiyatların istikrarlı bir şekilde oluşmasına yardımcı olacak önemli bir adımdır," şeklinde konuştu.

Ayrıca, tahkim sisteminin hem alıcıların hem de satıcıların haklarını korumak adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gençlere Girişimcilik Tavsiyesi

Son olarak, tarımsal üretimin gençler tarafından daha fazla benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Gençlerimizi girişimci olmaya teşvik ediyoruz. Alacakları eğitim ve girişimci ruhları, onların doğrudan üretim süreçlerine katılmalarını sağlayacaktır," dedi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal teknolojilerdeki yenilikleri değerlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini de ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kacır, Samsun Yakakent OSB'yi Tanıttı ve Sanayi Yatırımlarını Destekleyeceğini Açıkladı
2
BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi, Türkiye'nin Teknoloji İhracatını Artıracak
3
Bakan Kacır: 2030'da Türkiye'den 100 Bin Teknoloji Girişimi Doğacak
4
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde Fiyat Farklarına Dikkat Çekti
5
Bakan Yumaklı'dan Sürdürülebilir Tarım Vurgusu: Gelecek 50 Yılı Konuşuyoruz
6
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı: Ekonomik Dönüşüm ve Barış vurgusu
7
Ticaret Bakanı Bolat: Yıl Sonunda Enflasyon 20'li Rakamlarla Belirtiliyor

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!