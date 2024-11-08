Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 213.4 Milyon Liralık Destek Ödemesi

213 Milyon Liralık Tarımsal Destek Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün çiftçilerin hesaplarına toplam 213 milyon 477 bin lira tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Ödeme Detayları

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, destek ödemelerinin içerik detayları da paylaşıldı. Bu kapsamda, bireysel sulama sistemleri desteği için 119 milyon 387 bin 782 lira ve kırsal kalkınma yatırımları desteği için de 94 milyon 89 bin 365 lira ayrıldığı belirtildi.

Çiftçilerimize Hayırlı Olsun

Yapılan duyuruda, "Bu yıl sunulan tarımsal destekleme ödemelerinin toplamı 213 milyon 477 bin 147 lira. Bugün çiftçilerimize bu ödemeleri aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun," ifadelerine yer verildi.