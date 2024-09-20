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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Temmuzda Artış Gösterdi

Temmuz ayında tarımsal girdi fiyat endeksi aylık %3,42, yıllık %41,6 oranında arttı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:19
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Temmuzda Artış Gösterdi

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Temmuzda Yükseldi

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), temmuz ayında aylık %3,42, yıllık ise %41,6 oranında bir artış sergiledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin verileri paylaştı.

Endeks Değişimleri

Açıklanan verilere göre, Tarım-GFE endeksi, temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %3,42, geçen yılın aralık ayına göre %20,65, ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %41,6 artış kaydetti. Ayrıca, 12 aylık ortalamalar bazında %43,76'lık bir artış görüldü.

Ana Gruplardaki Değişim

Ana gruplarda yapılan incelemelere göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %3,61, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde ise %2,32 oranında bir artış yaşandı.

Yıllık bazda, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %39,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde ise %53,06 oranında bir yükseliş gözlemlendi.

Alt Gruplardaki Farklılıklar

Yıllık Tarım-GFE verilerine göre, 3 alt grup daha düşük değişim gösterirken, 8 alt grup daha yüksek değişim sergiledi. Yıllık artışın en düşük olduğu alt gruplar arasında, %22,84 ile tarımsal ilaçlar ve %25,99 ile gübre ve toprak geliştiriciler yer aldı. En yüksek artış ise %81,82 ile veteriner harcamaları ve %76,22 ile diğer mal ve hizmetler kategorilerinde görüldü.

Aylık Değişimler

Aylık Tarım-GFE'ye göre ise 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim kaydetti. Aylık olarak en fazla düşüş %0,15 ile hayvan yemi, %0,93 ile veteriner harcamalarında gerçekleşti. Aylık artışlarda ise en yüksek artış %12,37 ile enerji ve yağlayıcılar, %4,85 ile diğer mal ve hizmetler olarak tespit edildi.

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