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TARSİM 2025'te Teminat Altına Alacağı Ürün ve Riskleri Açıkladı

TARSİM, 2025 yılı için yeni sigorta ürünleri ve risklerini belirleyerek, tarım sektörüne güvence sağlamaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:20
TARSİM 2025'te Teminat Altına Alacağı Ürün ve Riskleri Açıkladı

TARSİM 2025'te Yeni Risk ve Ürünleri Belirledi

Tarım Sigortaları Havuzunca (TARSİM), 2025 yılında sigorta kapsamında yer alacak ürünler, riskler ve bölgelerle ilgili önemli detayları açıkladı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Teminatlar

Yapılan açıklamaya göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler için, dolu paketine ek olarak aşağıdaki teminatlar sunulacaktır:

  • Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağ gülü ve enginar için don riski.
  • Meyve bahçeleri ve bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler için dolu ağırlığı riski.
  • Kiraz, incir ve üzüm için yağmur riski.

Ayrıca, meyve ağaçları, çay ve asmalar için dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taş çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını gibi risklerin kapsamı genişletildi. Yaban domuzu ve geyik zararları da buna dâhil edildi.

Kuru Tarım ve Seralar

Köy bazlı verim sigortası ile kuru tarımda yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, nohut ve ayçiçeği gibi ürünlerde, dolu dışında kalan kuraklık, don ve aşırı hava koşullarına yönelik verim düşüşleri de teminat altına alınacak. Seralar için dolu ana riskine ek olarak fırtına, yangın, deprem ve diğer riskler, paket halinde sigortalanabilecektir.

Hayvancılık Teminatları

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta, ölüm riskinin yanı sıra hırsızlık, terör ve grev gibi ek riskler de sigorta kapsamına alınmıştır. Kümes hayvanları için de ölüm riskleri ile ek olarak isteğe bağlı teminatlar sunulmaktadır.

Su Ürünleri ve Arıcılık

Deniz ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine yönelik hastalık ve kirlenme gibi riskler de TARSİM tarafından teminat altına alınmış, arıcılıkla ilgili kovanlara da çeşitli riskler dahil edilmiştir.

Prim Desteği

2025 yılında sigorta priminin %50’sinin TARSİM'e Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı bildirildi. Özellikle açık alanda yetiştirilen meyve ve fidanlarla ilgili don riski için %33 ek prim desteği sağlanacaktır.

Sigorta priminin köy bazlı verim sigortasında %70’i, büyükbaş dar kapsamlı poliçede ise %60’ı oranında prim desteği uygulanacaktır. Karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.

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