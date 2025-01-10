Tasarruf Finansman Sektöründe Aktif Katılımcı Sayısı 500 Bine Yaklaştı

Tasarruf Finansman Sektörüne Yöneliş Artıyor

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, yüksek kredi oranları ve krediye erişim sorunları nedeniyle vatandaşların tasarruf finansman sektörüne yöneldiğini duyurdu. 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla sektördeki sözleşme tutarının 371 milyar liraya, aktif müşteri sayısının ise 485 bine ulaştığını ifade etti.

Sektörün Güvenliği ve Yasal Çerçevesi

Akbal, sektördeki işlemlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetiminde gerçekleştirildiğini belirterek, “Artık vatandaşlarımız güven içerisinde bu sektöre katılabilir. Yatırımlarının güvence altında olduğunu bilmelidirler.” dedi.

Finansmana Erişimde Yeni Dönem

33 yıl önce faaliyete geçen tasarruf finansman sisteminin, özellikle Kovid-19 sonrası yüksek global faiz oranları nedeniyle daha fazla talep gördüğünü kaydeden Akbal, “Tasarruf finansmanın en büyük avantajı, krediye başvurmadan uygun finansmana erişim sağlayabilmektir.” ifadelerini kullandı.

2024 ve İlerisi İçin Hedefler

2024 itibarıyla sektörde büyük bir ivme kazandıklarını vurgulayan Akbal, “Geçen yıl 375 bin olan akti müşteri sayısı, 2024'ün ilk 9 ayında 485 bine ulaştı. Bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Vizyonu ve Yeni Şirketler

Akbal, “Terzi işi finansman” olarak tanımladıkları modelde, kişilerin kendi mali gücüne göre taksit planlarını belirleyebildiğini ve yüksek enflasyon nedeniyle konut talebinin azaldığını belirtti. Sektörün büyümesi ve yeni firmaların katılımıyla daha fazla tanınırlık kazanacağına inandığını vurguladı.

Yeni Ürün Geliştirme Çalışmaları

Sektörde konut, araç ve iş yeri finansmanı üzerine çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Akbal, yeni ürünlerin sisteme dahil edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

2024'te Sağlanan Başarılar

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ'nin 2024 yılında toplam 30 bin ev ve araç teslimatına finansman sağladığını aktaran Akbal, müşteri sayısının artmasının yanında sektorun büyümesine de katkı sağladıklarını belirtti.

2025 Hedefleri

2025 yılı için yeni şube açılışları planladıklarını dile getiren Akbal, “Daha çok kişiye ulaşarak en uygun maliyetle ev, araç ve iş yeri sahibi olmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.” sözlerini kaydetti.

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu