Tasarruf Finansman Sektöründe Aktif Katılımcı Sayısı 500 Bine Yaklaştı

Tasarruf finansman sektöründe aktif müşteri sayısı 485 bine ulaştı. Sektörün sözleşme tutarı 371 milyar liraya çıktı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:33
Tasarruf Finansman Sektöründe Aktif Katılımcı Sayısı 500 Bine Yaklaştı

Tasarruf Finansman Sektörüne Yöneliş Artıyor

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, yüksek kredi oranları ve krediye erişim sorunları nedeniyle vatandaşların tasarruf finansman sektörüne yöneldiğini duyurdu. 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla sektördeki sözleşme tutarının 371 milyar liraya, aktif müşteri sayısının ise 485 bine ulaştığını ifade etti.

Sektörün Güvenliği ve Yasal Çerçevesi

Akbal, sektördeki işlemlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetiminde gerçekleştirildiğini belirterek, “Artık vatandaşlarımız güven içerisinde bu sektöre katılabilir. Yatırımlarının güvence altında olduğunu bilmelidirler.” dedi.

Finansmana Erişimde Yeni Dönem

33 yıl önce faaliyete geçen tasarruf finansman sisteminin, özellikle Kovid-19 sonrası yüksek global faiz oranları nedeniyle daha fazla talep gördüğünü kaydeden Akbal, “Tasarruf finansmanın en büyük avantajı, krediye başvurmadan uygun finansmana erişim sağlayabilmektir.” ifadelerini kullandı.

2024 ve İlerisi İçin Hedefler

2024 itibarıyla sektörde büyük bir ivme kazandıklarını vurgulayan Akbal, “Geçen yıl 375 bin olan akti müşteri sayısı, 2024'ün ilk 9 ayında 485 bine ulaştı. Bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Vizyonu ve Yeni Şirketler

Akbal, “Terzi işi finansman” olarak tanımladıkları modelde, kişilerin kendi mali gücüne göre taksit planlarını belirleyebildiğini ve yüksek enflasyon nedeniyle konut talebinin azaldığını belirtti. Sektörün büyümesi ve yeni firmaların katılımıyla daha fazla tanınırlık kazanacağına inandığını vurguladı.

Yeni Ürün Geliştirme Çalışmaları

Sektörde konut, araç ve iş yeri finansmanı üzerine çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Akbal, yeni ürünlerin sisteme dahil edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

2024'te Sağlanan Başarılar

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ'nin 2024 yılında toplam 30 bin ev ve araç teslimatına finansman sağladığını aktaran Akbal, müşteri sayısının artmasının yanında sektorun büyümesine de katkı sağladıklarını belirtti.

2025 Hedefleri

2025 yılı için yeni şube açılışları planladıklarını dile getiren Akbal, “Daha çok kişiye ulaşarak en uygun maliyetle ev, araç ve iş yeri sahibi olmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.” sözlerini kaydetti.

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine açıklamalarda...

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine açıklamalarda...

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu

İLGİLİ HABERLER

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılmaz: Ekonomide Olumlu İvme Devam Ediyor
2
Tasarruf Finansman Sektöründe Aktif Katılımcı Sayısı 500 Bine Yaklaştı
3
Türkiye, 2030'a Kadar Enerji Verimliliğine 20 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
4
Depremin Vurduğu İllerin İhracatında Önemli Artış
5
Siemens Türkiye, Dijital İkiz Teknolojisiyle Üretimde Çığır Açıyor
6
Tüketici Şikayetlerinde e-Ticaret ve Taklit Ürün Endişesi Öne Çıkıyor
7
Fed Yetkililerinden Ekonomik Belirsizlik ve Enflasyon Uyarısı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!