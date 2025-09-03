Tasarruf finansman şirketleri işlem hacmi 400 milyar lirayı aştı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) üyesi tasarruf finansman şirketlerinin 2025 yılının ilk yarısındaki konsolide verileri açıklandı. Buna göre, yılın ilk 6 ayında sektörün işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %260 artış göstererek 400 milyar lira seviyesini geçti.

Konsolide göstergeler ve sözleşme hacmi

FKB verilerine göre toplam sözleşme tutarı 900 milyar lira seviyesine yükseldi. Sektörün konsolide mali verilerinde aktif büyüklük %263 artışla 174 milyar liraya, öz kaynaklar ise %185 yükselişle 49 milyar liraya ulaştı.

Şube, personel ve müşteri sayılarında belirgin artış

FKB Başkan Vekili ve Tasarruf Finansman Sektörü Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Özcan, şube, personel ve müşteri sayılarına dikkat çekti. Özcan, 2024 Haziran döneminde 4 bin 698 olan personel sayısının 2025'in aynı döneminde 6 bin 555'e; 450 olan şube sayısının 489'a; müşteri sayısının ise 399 binden 761 bine yükseldiğini söyledi.

Özcan'ın açıklamalarından öne çıkan bölüm şöyle:

"2025'in ilk çeyreğinde yapılan Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na göre tasarruf sahibi bireylerin oranı yüzde 54 seviyesinde. Ancak yastıkaltı birikimler hala yüzde 31 ile en yüksek payı oluşturuyor. Sektörümüz, bu birikimlerin ekonomiye kazandırılmasında önemli bir rol üstleniyor. Geçen yılın haziran dönemiyle kıyasladığımızda sektör olarak, 2025'in ilk 6 ayında işlem hacmi, aktif büyüklük ve öz kaynaklarda çok ciddi artışlar kaydettik. Bugün itibarıyla 761 bin kişi uygun maliyetli ev, araç ve iş yeri finansmanına tasarruf finansman modeliyle erişim sağladı. Önümüzdeki dönemde de hem bireylerin hem de ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Özcan, sektörün büyümesinin istihdama katkısına da vurgu yaparak şunları ekledi:

"Şube sayımız arttıkça Türkiye'nin dört bir yanında istihdama katkımız da büyüyor. 81 ilde hizmet ağını yaygınlaştıran şirketlerimiz aracılığıyla hem bireylerin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz hem de ülke ekonomisine değer katıyoruz."

FKB'nin açıkladığı bu veriler, tasarruf finansman modelinin hem bireysel erişim hem de ekonomik katkı açısından büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor.