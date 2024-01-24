Taze donuk köftelerde yüzde 20 indirim! Ortalık karışacak

Migros marketler, Migros sanal Market üzerinden yeni bir kampanyaya imza attı. 24 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak tüm taze ve donuk uzman kasap köftelerde %20 indirim kampanyası başlattı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar Money kart ya da Money bonus ile yapacak oldukları alışverişlerde 27 Ocak tarihine kadar taze ve donuk kasap köftelerden uygun fiyatlarla yararlanabilecek. Migros sanal markete özel olarak başlatılmış olan bu kampanya doğrultusunda, ürünlerin mağaza stokları ile sınırlı olduğu belirtildi. Sizlerde Migros sanal marketlere göz atarak; sosis, köfte, tekirdağ köfte, kekikli köfte, hamburger köftesi gibi ürünleri uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.





SOSİS, KEBAP, KÖFTE, HAMBURGER KÖFTESİ NE ALIRSANIZ MİGROS MARKETLERDE %20 İNDİRİMLİ

Migros marketler, 27 Ocak tarihine kadar geçerli donuk ve uzman kasap köfteler indirim kampanyasına imza atmışken; bu indirimden Money kart ya da money bonus sahibi olan vatandaşların yararlanabileceğinin de altını çizdi. Migros marketler tarafından başlatılan bu kampanya doğrultusunda uzman kasap kebap köfte harcı kilogram 369,90 TL yerine 295,92 TL'ye, uzman kasap ızgara köfte 320 gr 127,90 TL yerine 102,32 TL'ye, uzman kasap Tekirdağ köfte 320 gr 129,90 TL yerine 103,92 TL’den satışta. İşte Migros marketlerin %20 indirimli şekilde satışa çıkardığı diğer ürünler...