TBMM KİT Komisyonu'nda DHMİ'nin 2021-2022 Hesapları Görüşüldü

TBMM KİT Komisyonu'nda DHMİ'nin Hesapları Görüşüldü

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2021-2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmek amacıyla toplandı. Komisyon toplantısında DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, sivil hava trafiği ile ilgili önemli veriler paylaştı.

Yolcu Trafiği ve Hedefler

Çakmak, Türkiye'de sivil hava trafiğine açık 58 havalimanı bulunduğunu hatırlatarak, 2024 yılı yolcu trafiği hedefinin yüzde 7,5 artışla 230 milyon 224 bin 611 olarak belirlediğini açıkladı. Uçak trafiğinin ise aynı dönemde yüzde 5,5 artışla 2 milyon 290 bin 581 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Genel Müdür, 2019'da Avrupa'da 5. sırada olan Türkiye'nin 2023'te 3. sıraya, 2019'da dünya genelinde 10. sıradayken 2023'te 7. sıraya yükseldiğini belirtti.

Orta Vadeli Hedefler

Orta vadeli yolcu trafiği hedeflerine de değinen Çakmak, 2027'de yolcu trafiğinin 250 milyonu, 2033'te ise 300 milyonu geçmesini beklediklerini ifade etti. İstanbul Havalimanı'nın tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağını da ekledi.

Yatırım Bilgileri

Çakmak, DHMİ'nin yıllar itibarıyla yatırım projelerinde nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarında ciddi bir artış sağlandığını belirtti. 2024'te tahsis edilen 10 milyar lira ile toplam ödeneğin 10 milyar 440 milyon liraya çıktığını vurguladı. Ayrıca, 2023'te 14 milyar 797 milyon lira kar elde edildiğini, 2024'te de 19 milyar 582 milyon lira kâr beklediklerini açıkladı.

Daha sonra, DHMİ'nin 2021-2022 bilanço ve netice hesapları oy birliğiyle ibra edildi.

TBMM KİT Komisyonu, DHMİ Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı hesap ve işlemlerini görüşmek üzere toplandı.

TBMM KİT Komisyonu, DHMİ Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı hesap ve işlemlerini görüşmek üzere toplandı.