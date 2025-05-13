TBMM KİT Komisyonu'nda NÜTED 2021 ve 2022 Hesapları Görüşüldü

TBMM KİT Komisyonu NÜTED'in Hesaplarını İnceledi

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Nükleer Teknik Destek AŞ (NÜTED) 2021 ve 2022 yılı hesapları değerlendirildi. Genel Müdür Vekili Osman Altunkal, sunumunda şirketin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasında Nükleer Düzenleme Kurumuna (NDK) hizmet sağlamak için yürüttüğü çalışmalardan bahsetti.

Akkuyu NGS İnşaatında Kritik Hizmetler

Altunkal, Akkuyu NGS sahasında yürüttükleri inşaat ve montaj faaliyetlerinden söz ederek, üretimi çoğunlukla Rusya, Avrupa ve Asya'da gerçekleştirilen ekipmanların denetim süreçlerine katıldıklarını belirtti. Ekipmanların uluslararası standartlara uygun olup olmadığının tespit edilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Kapsamlı İncelemeler ve Eğitim Fırsatları

Ayrıca, NDK'ye sundukları hizmetler arasında radyasyon kaynakları ile faaliyet gösteren kuruluşların incelemelerinin de bulunduğunu dile getiren Altunkal, uluslararası projelerde deneyim kazanmış mühendislerin işe alımına önem verdiklerini vurguladı. Bu sayede, Türkiye'de inşa edilecek nükleer santrallerde daha fazla Türk mühendisin projelerde yer almasını hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası İşbirlikleri ve Denetim Projeleri

Osman Altunkal, Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Teknik Destek Kuruluşları Forumu'nda 3 yıldır Yönetim Kurulu üyesi olduklarını anlatarak, bu forumdan edindikleri tecrübeleri projelerine entegre etmek için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Macaristan ile nükleer alanda ilk denetim toplantısını yapacaklarını ve ilk hizmet ihracatını gerçekleştireceklerini belirtmiştir.

Enerji Piyasasında Önemli Adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Akkuyu NGS'nin inşasının Türkiye enerji piyasasında önemli bir adım olduğunu söyledi. Şatıroğlu, geçmişte nükleer santral inşa etseydik, bugün daha fazla santrale sahip olabileceğimizi vurguladı ve inşa sürecinde elde edilen insan kaynağı ile birikimlerin değerine atıfta bulundu.

Sonuç

Komisyonda yapılan görüşmelerin ardından, NÜTED'in 2021 ve 2022 yıllarındaki hesapları ibra edildi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Nükleer Teknik Destek AŞ (NÜTED) 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Nükleer Teknik Destek AŞ (NÜTED) 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.