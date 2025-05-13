TBMM KİT Komisyonu'nda TEMSAN'ın 2021 ve 2022 Raporları Görüşüldü

TBMM KİT Komisyonu'nda TEMSAN Hesapları İncelendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 2021 ve 2022 yılı hesaplarını ele aldı.

TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk, kamuoyuna sunumunda, TEMSAN'ın Türkiye'nin enerji politikalarına uygun olarak enerji üretim, iletim ve dağıtım alanlarında AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Öztürk, şirketin milli bir ağır sanayi kuruluşu olarak enerji sektörüne ekipman ürettiğini ve enerji verimliliği sağlayacak bakım onarım projeleri gerçekleştirdiğini vurguladı.

Enerji Alanında Vizyon ve Hedefler

Öztürk, Türkiye'nin enerji kaynaklarının yerli ve milli teknolojilerle bölgesel bir enerji merkezi yaratma amacında ilerlediğini söyledi. “50 yıldır faaliyet gösteren kuruluşumuz, bu vizyon doğrultusunda gelecekte de aynı kararlılık ve sorumlulukla hizmet etmeye devam edecektir,” dedi.

Öztürk, şirketin mali durumu hakkında, “Tablolarımızı son yıllarda karla kapatıyoruz ama kazandığımızdan ziyade ülkeye ne kazandırdığımıza odaklanıyoruz,” şeklinde konuştu.

AR-GE ve Yerli Tasarım Çalışmaları

Şirketin 2023'te ilk milli türbin tasarımını gerçekleştirdiğini ifade eden Öztürk, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının meyvelerinin toplanma dönemine geldiğini belirtti. “17 kişilik ekibimizle aktif olarak çalıştığımız tasarım merkezi ile Türkiye'de bu unvana sahip tek kamu kuruluşu olduğumuzu söyleyebilirim,” dedi.

Öztürk, projelerin bazılarında tasarımların dijitalleştirildiğini ve veri bankalarında muhafaza edildiğini de kaydetti. “Enerji sanayinde bir çatı kuruluşu olma hedefimiz var. Şirket, kendi tasarımlarını üretir duruma geldi. Bazı santral projelerinde yerlilik oranımız yüzde 92, millilik oranımız ise yüzde 100'dir,” şeklinde bilgi verdi.

Bakan Yardımcısından DESTEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Türkiye'deki baraj ve nehir tipi hidroelektrik santralleri hakkında TEMSAN'ın başarılı çalışmalarını değerlendirerek, “TEMSAN'ın bu barajlarda üretim verimini artırmaya yönelik yaptığı çalışmalar oldukça önemli ve biz bu durumdan memnuniyet duyuyoruz,” dedi.

Komisyonda görüş ve önerilerin ardından, TEMSAN'ın 2021 ve 2022 yılı bilanço hesapları ibra edildi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.