TBMM KİT Komisyonu'nda TÜNAŞ'ın 2022 Hesapları İncelendi

Türkiye Nükleer Enerji AŞ'nin (TÜNAŞ) 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü. TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç, komisyondaki sunumunda Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Sinop NGS Projesi'nde İlerlemeler

Yamaç, Sinop NGS Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin 2017 yılında başladığını belirterek, "Halkın Katılımı Toplantısı 2018'de gerçekleştirildi. ÇED Raporu 2019'da teslim edildi. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri sonrası güncellenen nihai ÇED Raporu 2020'de sunuldu. ÇED olumlu kararı 11 Eylül 2020'de verildi," ifadesini kullandı.

3. Nükleer Güç Projesi Üzerine Gelişmeler

Yamaç, 3. Nükleer Güç Projesi'yle ilgili olarak potansiyel sahaların uygunluk değerlendirmesinin yapıldığını, mevcut verilerin toplandığını ve gerekli saha çalışmalarının belirlenmesi için Program Yönetim Planı'nın hazırlandığını ifade etti.

Geleceğe Yönelik Projeler

Ayrıca, küçük modüler reaktörler ve 4. nesil reaktörler hakkında temel teknolojiler ve ilgili iş planları üzerine bir proje yürütüldüğünü dile getiren Yamaç, entegre ön fizibilite değerlendirme raporunun hazırlandığını bildirdi.

Sunumun ardından, komisyonda TÜNAŞ'ın 2022 yılı hesaplarına yönelik görüş ve öneriler tartışıldı.

Türkiye Nükleer Enerji AŞ'nin (TÜNAŞ) 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Türkiye Nükleer Enerji AŞ'nin (TÜNAŞ) 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.