DOLAR
38,79 -0,01%
EURO
43,44 -0,06%
ALTIN
4.054,2 0,05%
BITCOIN
4.043.552,39 0,33%

TBMM KİT Komisyonu'nda TÜNAŞ'ın 2022 Hesapları İncelendi

TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç, TBMM KİT Komisyonu'nda Sinop NGS projeleri ve 2022 hesapları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 18:48
TBMM KİT Komisyonu'nda TÜNAŞ'ın 2022 Hesapları İncelendi

TBMM KİT Komisyonu'nda TÜNAŞ'ın 2022 Hesapları İncelendi

Türkiye Nükleer Enerji AŞ'nin (TÜNAŞ) 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü. TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç, komisyondaki sunumunda Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Sinop NGS Projesi'nde İlerlemeler

Yamaç, Sinop NGS Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin 2017 yılında başladığını belirterek, "Halkın Katılımı Toplantısı 2018'de gerçekleştirildi. ÇED Raporu 2019'da teslim edildi. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri sonrası güncellenen nihai ÇED Raporu 2020'de sunuldu. ÇED olumlu kararı 11 Eylül 2020'de verildi," ifadesini kullandı.

3. Nükleer Güç Projesi Üzerine Gelişmeler

Yamaç, 3. Nükleer Güç Projesi'yle ilgili olarak potansiyel sahaların uygunluk değerlendirmesinin yapıldığını, mevcut verilerin toplandığını ve gerekli saha çalışmalarının belirlenmesi için Program Yönetim Planı'nın hazırlandığını ifade etti.

Geleceğe Yönelik Projeler

Ayrıca, küçük modüler reaktörler ve 4. nesil reaktörler hakkında temel teknolojiler ve ilgili iş planları üzerine bir proje yürütüldüğünü dile getiren Yamaç, entegre ön fizibilite değerlendirme raporunun hazırlandığını bildirdi.

Sunumun ardından, komisyonda TÜNAŞ'ın 2022 yılı hesaplarına yönelik görüş ve öneriler tartışıldı.

Türkiye Nükleer Enerji AŞ'nin (TÜNAŞ) 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)...

Türkiye Nükleer Enerji AŞ'nin (TÜNAŞ) 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Türkiye Nükleer Enerji AŞ'nin (TÜNAŞ) 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)...

Türkiye Nükleer Enerji AŞ'nin (TÜNAŞ) 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cebinde kredi kartı olanlar dikkat! Limitler gece yarısı değiştirildi!
2
TBMM KİT Komisyonu'nda TÜNAŞ'ın 2022 Hesapları İncelendi
3
Türk İş İnsanları için BAE'de Yeni Yatırım Fırsatları
4
Ankara'da Yat ve Tekne Fuarı İlgiyle Başladı
5
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen: KKTC'nin Bilişim Adası Olması Heyecan Verici
6
TZOB Başkanı Bayraktar, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki Zirai Don Zararlarını İnceledi
7
Tüketici Derneklerinden Bakanlığın Fiyat Karşılaştırma Sistemine Destek

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

İstanbul'da 13 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Bekleniyor!

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı