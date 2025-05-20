TBMM KİT Komisyonu'ndan TKİ'ye 2021-2022 Yılı Hesap İddiası

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun Hesapları Görüşüldü

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2021 ve 2022 yılı hesapları masaya yatırıldı. TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, komisyon üyelerine kurumun faaliyetleri hakkında önemli bilgiler sundu.

Kurumun Sermayesi ve İstihdam İmkanları

Çiftçi, TKİ'nin sermayesinin 2,6 milyar lira olduğunu belirterek, 20 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

Kömür Rezervleri ve Dağıtım Faaliyetleri

Türkiye'nin 20,53 milyar ton linyit kömürü rezervinin yaklaşık yüzde 12'sinin TKİ bünyesinde bulunduğunu belirten Çiftçi, 2003 yılından bu yana ihtiyaç sahibi hanelere yaklaşık 38 milyon ton kömür dağıtıldığını vurguladı.

Yerli Kömür Kullanımı ve Cari Açık

2020’den itibaren 81 ilde 20 binin üzerinde kurum ve okulun yaklaşık 1,8 milyon ton ısınma amaçlı kömür ihtiyacının kurum tarafından karşılandığını kaydeden Çiftçi, okulların ithal kömür yerine yerli kömür kullanmasının ülkenin cari açığını azaltmaya katkı sağladığını dile getirdi.

Enerji Üretimi ve Termik Santraller

TKİ'nin ürettiği kömürün yaklaşık yüzde 70'inin termik santrallere verildiğini ifade eden Çiftçi, sahaların özel sektör yatırımlarına açılarak Türkiye'nin elektrik ihtiyacının karşılanması hedeflediklerini belirtti. Şırnak Silopi, Bolu Göynük ve Manisa Soma'daki termik santrallerin yıllık elektrik üretim kapasitelerini sırasıyla 2,5 milyar kWh, 1,7 milyar kWh ve 3,3 milyar kWh olarak açıkladı.

Yeni Projeler ve AR-GE Faaliyetleri

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan Projesi kapsamında afşin-elbistan-b termik santralinden yıllık yaklaşık 9 milyar kWh elektrik üretmeyi planladıklarını aktaran Çiftçi, bitümlü şeyl sahalarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile ortak projeler hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.

Çevresel Duyarlılık ve Ağaç Dikimi Hedefleri

Kömür üretiminin çevresel etkilerini azaltma hedefinde olduklarını ifade eden Çiftçi, her yıl en az 250 bin adet fidan dikip çevre dostu madenciliğe katkı sağlamayı sürdürdüklerini vurguladı. 1991 yılından 2024'ün sonuna kadar **6 bin 225 hektar alanda** 12 milyondan fazla ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Yenilenebilir Enerji Çalışmaları

Kurumun yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla çeşitli Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumları gerçekleştirdiğini kaydeden Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan işbirliklerine de dikkat çekti.

Hesapların İbra Edilmesi

Görüş ve önerilerin ardından komisyon, TKİ'nin 2021 ve 2022 yılı hesaplarını ibra etti.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü. Komisyon, Mustafa Savaş (ortada) başkanlığında toplandı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü. Komisyon, Mustafa Savaş (ortada) başkanlığında toplandı.