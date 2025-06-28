TBMM Komisyonu Giresun ve Ordu'da Fındık Üzerindeki Zirai Don Etkilerini İnceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun ve Ordu illerinde zirai donun fındık üzerindeki etkilerini yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundu.

Nisan ayında yaşanan zirai don olayının sonuçlarını araştırmak ve üreticilerin uğradığı zararın boyutlarını tespit etmek için çalışan komisyon, Giresun'un Piraziz ilçesi Armutçukuru köyünde incelemelerini gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, TARSİM Giresun Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu ve Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen ile yapılan görüşmelerde, üreticilerin sorunları dinlendi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle 600 rakımın üzerindeki alanlarda zarar oranının yüksek olduğunu gözlemlediklerini vurguladı. Korkmaz, Armutçukuru köyünde hasarın neredeyse %100'e ulaştığını ve hasat oranının da çok az olduğunu belirtti.

Korkmaz, durumu Tarım ve Orman Bakanlığına bildirdiklerini ifade ederek, üreticilerin zirai kredi taleplerinin bulunduğunu kaydetti. Ayrıca, hibelerin yanı sıra verilecek zirai kredilerin de önemli olduğunu aktardı.

Üreticilerin 12 Nisan'a kadar yaptıkları giderlere ilişkin hasar oranınca ödeme yapılması için teknik çalışmaların devam ettiğini açıklayan Korkmaz, finansal desteğin sağlanmasının önemine değinerek, "Ziraat Bankası'nın vereceği sübvansiyonlu, düşük faizli ve uzun vadeli kredi çalışmasının acilen yapılması gerektiği" şeklinde konuştu.

Ordu'daki bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısında komisyon üyeleri, zirai donun etkilerini sahada gözlemlemek amacıyla Tokat ve Amasya'da incelemeler yapacaklarını da ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve tüm ilgili ekiplerin, zirai don olayının başladığı andan itibaren sahaya inerek üreticinin sorunlarına çözüm üretmeye çalıştığını belirten Korkmaz, sorunları içeren raporlarını TBMM Başkanlığı ve Bakanlığa sunacaklarını aktardı.

Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, bazı ilçe belediye başkanları ile fındık sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'ın sunumuyla sona erdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun'da zirai donun fındığa etkisini yerinde görmek amacıyla inceleme ve temaslarda bulundu. Heyet, Piraziz ilçesine bağlı Armutçukuru köyünde inceleme yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun'da zirai donun fındığa etkisini yerinde görmek amacıyla inceleme ve temaslarda bulundu. Heyet, Piraziz ilçesine bağlı Armutçukuru köyünde inceleme yaptı.