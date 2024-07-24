TBMM Ulaşım Komisyonu Şoför Esnafını Ziyaret Etti

TBMM Ulaştırma Komisyonu'ndan Şoför Esnafına Önemli Ziyaret

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, şoför esnafına yönelik mülkiyet sorunlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Taşımacı esnafımızı ilgilendiren mülkiyet hakkı ile ilgili çalışmamızı belli bir aşamaya getirdik. İnşallah bu sorunu kökünden Meclis'te çözeceğiz" dedi.

Yeni TŞOF Başkanı ile Görüşme

Karaismailoğlu'nun liderlik ettiği heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner ile bir araya geldi. Ziyarete, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş da katılarak, şoför esnafının sorunları ve talepleri hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, toplantıda Yiğiner'e yeni görevinde başarılar dilerken, Türkiye'nin gelişiminde şoför esnafının katkısının büyük olduğunu vurguladı: "Bizler de Meclis'te şoför esnafımızın daha iyi çalışma şartlarına kavuşması için gerekli adımları atacağız. Gelişen şartlara uyum sağlamak adına yeni düzenlemeler yapmak şarttır" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin Görevleri

Karaismailoğlu, ülkenin ulaşımdaki gelişimine ve ihracatın artışına dikkat çekerken, şoför esnafının bu süreçteki önemini şu sözleriyle belirtti: "25 milyar dolarlık ihracatımız 260 milyar dolara çıktı. Bunun arkasında şoför esnafımızın önemli katkısı var." Ayrıca, bazı belediyelerin gereksiz sorunlar yarattığını belirterek, "Belediyeler, şoför esnafımızı üzmekten kaçınsınlar. İnşallah bu sorunları Meclis'te çözeceğiz" dedi.

Şoförlerin Talepleri

TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner, görüşme sırasında şoförlerin taleplerini ve çalışma şartlarını detaylı bir şekilde Karaismailoğlu’na ilettiklerini ifade etti. Yiğiner, ayrıca, "Yolcu taşıyan ticari araçlarda mülkiyet hakkı sıkıntımız mevcuttur. Bunun altyapısını da görüştük. Servis taşımacılığı yapan arkadaşlarımızın sorunlarını dile getirdik" dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.