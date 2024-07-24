Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TBMM Ulaşım Komisyonu Şoför Esnafını Ziyaret Etti

TBMM Ulaştırma Komisyonu, şoför esnafının sorunlarını ele almak üzere önemli bir ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:11
TBMM Ulaşım Komisyonu Şoför Esnafını Ziyaret Etti

TBMM Ulaştırma Komisyonu'ndan Şoför Esnafına Önemli Ziyaret

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, şoför esnafına yönelik mülkiyet sorunlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Taşımacı esnafımızı ilgilendiren mülkiyet hakkı ile ilgili çalışmamızı belli bir aşamaya getirdik. İnşallah bu sorunu kökünden Meclis'te çözeceğiz" dedi.

Yeni TŞOF Başkanı ile Görüşme

Karaismailoğlu'nun liderlik ettiği heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner ile bir araya geldi. Ziyarete, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş da katılarak, şoför esnafının sorunları ve talepleri hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, toplantıda Yiğiner'e yeni görevinde başarılar dilerken, Türkiye'nin gelişiminde şoför esnafının katkısının büyük olduğunu vurguladı: "Bizler de Meclis'te şoför esnafımızın daha iyi çalışma şartlarına kavuşması için gerekli adımları atacağız. Gelişen şartlara uyum sağlamak adına yeni düzenlemeler yapmak şarttır" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin Görevleri

Karaismailoğlu, ülkenin ulaşımdaki gelişimine ve ihracatın artışına dikkat çekerken, şoför esnafının bu süreçteki önemini şu sözleriyle belirtti: "25 milyar dolarlık ihracatımız 260 milyar dolara çıktı. Bunun arkasında şoför esnafımızın önemli katkısı var." Ayrıca, bazı belediyelerin gereksiz sorunlar yarattığını belirterek, "Belediyeler, şoför esnafımızı üzmekten kaçınsınlar. İnşallah bu sorunları Meclis'te çözeceğiz" dedi.

Şoförlerin Talepleri

TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner, görüşme sırasında şoförlerin taleplerini ve çalışma şartlarını detaylı bir şekilde Karaismailoğlu’na ilettiklerini ifade etti. Yiğiner, ayrıca, "Yolcu taşıyan ticari araçlarda mülkiyet hakkı sıkıntımız mevcuttur. Bunun altyapısını da görüştük. Servis taşımacılığı yapan arkadaşlarımızın sorunlarını dile getirdik" dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2)...

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2)...

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2)...

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2)...

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2)...

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2)...

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2)...

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (sol 2) başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i (solda) ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

Dijital baskül, dikey süpürge, airfryer geliyor! BİM 26-27-28-29-30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Ayda 65 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Dev personel alımı başladı

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! SGK müjdeyi verdi

Tek işleme cüzdan dolduran kampanya! 30.000 TL trink ödenecek

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem