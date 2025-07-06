TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Manisa'da İncelemelerde Bulundu

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Manisa’daydı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Manisa'da gerçekleştirdikleri toplantının ardından, zirai don olayının üzüme olan etkilerini yerinde değerlendirmek üzere incelemelerde bulundu.

Nisan ayında meydana gelen zirai don olayının sonuçlarını araştırmak, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararları belirlemek, ayrıca gelecekte benzer olayların etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmalarına devam eden komisyon, Manisa'da bir araya geldi.

Komisyon Başkanı Korkmaz: "Saha Çalışmalarımız Devam Ediyor"

Bir otelde düzenlenen "TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Değerlendirme Toplantısı"na katılan Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, nisan ayındaki zirai dondan sonra TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin ortak önergesiyle kurulan komisyonun saha çalışmalarına önem verdiğini belirtti.

Korkmaz, "İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin istatistikleri ile Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) raporlarını dikkate alarak, vatandaşlarımızın durumunu yerinde görmek ve gözlemlerimizi raporlayarak parlamentoya öneri raporu hazırlamak için sahalardayız." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, komisyonda 25'ten fazla ilde incelemeler gerçekleştirildiğini vurgulayarak; "Manisa, zirai dona maruz kalan illerimizden biri. Buradaki üreticiler ile sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek durum tespiti yapmak için buradayız." dedi.

Tarım Müdürlerinden Veriler ve İncelemeler

Komisyon Başkanı Korkmaz'ın ardından, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, illerindeki zirai donun etkileri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulundu. Komisyon üyeleri, sunumların ardından soruları yanıtladı.

Toplantının ardından, komisyon üyeleri Saruhanlı ilçesinde zirai dondan zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulundu. Ayrıca, toplantıya Manisa Valisi Vahdettin Özkan, sektör temsilcileri, ziraat odası başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Nisanda meydana gelen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Manisa'da toplandı. Komisyon başkanı Adem Kokmaz (ortada) toplantıda bir konuşma yaptı.

Nisanda meydana gelen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Manisa'da toplandı. Komisyon başkanı Adem Kokmaz (ortada) toplantıda bir konuşma yaptı.