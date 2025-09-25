TCDD Arifiye'de 462,8 m² Taşınmazı Satışa Çıkardı

TCDD, Sakarya Arifiye Adliye Mahallesi'ndeki 462,8 m² taşınmazı pazarlık usulüyle satışa çıkardı; teklifler 9 Ekim 14:00'e kadar alınacak, ihale 14:30'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:35
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bir taşınmaz, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde satışa sunuldu. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre taşınmazın satışı pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

Taşınmaz ve Lokasyon

Satışa çıkarılan taşınmaz, Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi'nde yer alıyor ve büyüklüğü 462,8 metrekare olarak bildirildi.

İhale Usulü ve Başvuru Süreci

İhalede teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğü'ne kapalı zarfla elden teslim edilecek. İhalede belirlenen geçici teminat bedeli 100 bin lira olarak açıklandı. Kurumun gerek görmesi halinde pazarlık görüşmelerine katılan istekliler arasında açık artırma yapılabilecek.

Tarih ve Yer

Son tekliflerin 9 Ekim saat 14.00'e kadar alınacağı ihale, aynı gün 14.30'da TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servisi Toplantı Salonu'nda düzenlenecek.

