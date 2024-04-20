TCKN 0,2,4,6,8 ile bitenler hemen başvursun! Ziraat Bankası nakit ödeme yapacak

Ziraat Bankası, kişisel kimlik numaralarının son hanelerine göre düzenlenecek olan Borç Kapatma Kredisi ödemelerini gerçekleştirecek. İhtiyaç kredileri alanında öncü rol oynayan banka, borç ödeme konusunda da müşterilerine cazip seçenekler öneriyor. 100.000 TL'lik Borç Kapatma Kredisi için başvuruda bulunmak isteyenlere yönelik, başvuru sürecinin her adımını açıklayan kapsamlı bir rehber hazırladık. İhtiyaç kredisi talebinde bulunurken göz önünde bulundurmanız gereken hususları ve başvuru aşamalarını ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.