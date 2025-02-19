TCMB 15:30 Döviz Kurları Açıklandı

TCMB tarafından açıklanan 15:30 döviz kurları, piyasalarda merakla bekleniyordu. İşte güncel kurların detayları.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:37
TCMB 15:30 Döviz Kurları Açıklandı

TCMB 15:30 Döviz Kurları Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30'da gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda güncel kurların detayları yer alıyor:

Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI36.226736.292036.201436.3464
1AVUSTRALYA DOLARI22.978823.128622.873123.2674
1DANİMARKA KRONU5.06145.08635.05795.0980
1EURO37.812037.880137.785537.9369
1İNGİLİZ STERLİNİ45.585245.822945.553345.8916
1İSVİÇRE FRANGI39.981940.238639.922040.2990
1İSVEÇ KRONU3.36463.39953.36223.4073
1KANADA DOLARI25.484525.599425.390225.6967
1KUVEYT DİNARI116.6608118.1873114.9109119.9601
1NORVEÇ KRONU3.24403.26583.24183.2734
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ9.65949.67689.58709.7494
100JAPON YENİ23.821123.978823.732924.0699
1BULGAR LEVASI19.225219.4768
1RUMEN LEYİ7.55447.6532
1RUS RUBLESİ0.39660.4018
1ÇİN YUANI4.94475.0094
1PAKİSTAN RUPİSİ0.12890.1306
1KATAR RİYALİ9.882810.0121
1GÜNEY KORE WONU0.02500.0253
1AZERBAYCAN YENİ MANATI21.190421.4677
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ9.80779.9361

Çapraz Kurlar

BirimDöviz CinsiÇapraz Kur
1ABD DOLARI1.5728
1AVUSTRALYA DOLARI7.1463
1DANİMARKA KRONU0.9040
1İSVİÇRE FRANGI10.72
1İSVEÇ KRONU151.71
1JAPON YENİ1.4196
1KANADA DOLARI11.14
1NORVEÇ KRONU3.7504
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1.0438
1İNGİLİZ STERLİNİ1.2605
1KUVEYT DİNARI3.2384
1BULGAR LEVASI1.8738
1RUMEN LEYİ4.7686
1RUS RUBLESİ90.83
1ÇİN YUANI7.2853
1PAKİSTAN RUPİSİ3.6451
1KATAR RİYALİ1441
1GÜNEY KORE WONU1.7000
1AZERBAYCAN YENİ MANATI3.6730
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

BİLGİ İÇİN: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.30977 ABD DOLARI, 1 SDR = 47.4915 Türk Lirası.

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