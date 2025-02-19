TCMB 15:30 Döviz Kurları Açıklandı

TCMB 15:30 Döviz Kurları Verileri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30'da gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda güncel kurların detayları yer alıyor:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|36.2267
|36.2920
|36.2014
|36.3464
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.9788
|23.1286
|22.8731
|23.2674
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.0614
|5.0863
|5.0579
|5.0980
|1
|EURO
|37.8120
|37.8801
|37.7855
|37.9369
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|45.5852
|45.8229
|45.5533
|45.8916
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.9819
|40.2386
|39.9220
|40.2990
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.3646
|3.3995
|3.3622
|3.4073
|1
|KANADA DOLARI
|25.4845
|25.5994
|25.3902
|25.6967
|1
|KUVEYT DİNARI
|116.6608
|118.1873
|114.9109
|119.9601
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.2440
|3.2658
|3.2418
|3.2734
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.6594
|9.6768
|9.5870
|9.7494
|100
|JAPON YENİ
|23.8211
|23.9788
|23.7329
|24.0699
|1
|BULGAR LEVASI
|19.2252
|19.4768
|1
|RUMEN LEYİ
|7.5544
|7.6532
|1
|RUS RUBLESİ
|0.3966
|0.4018
|1
|ÇİN YUANI
|4.9447
|5.0094
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1289
|0.1306
|1
|KATAR RİYALİ
|9.8828
|10.0121
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0250
|0.0253
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|21.1904
|21.4677
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.8077
|9.9361
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5728
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|7.1463
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.9040
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.72
|1
|İSVEÇ KRONU
|151.71
|1
|JAPON YENİ
|1.4196
|1
|KANADA DOLARI
|11.14
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7504
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.0438
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2605
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2384
|1
|BULGAR LEVASI
|1.8738
|1
|RUMEN LEYİ
|4.7686
|1
|RUS RUBLESİ
|90.83
|1
|ÇİN YUANI
|7.2853
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|3.6451
|1
|KATAR RİYALİ
|1441
|1
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6730
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
BİLGİ İÇİN: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.30977 ABD DOLARI, 1 SDR = 47.4915 Türk Lirası.