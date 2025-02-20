TCMB 15:30 Döviz Kurları Açıklandı: Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Bugün saat 15.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirtilen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Alış ve Satış Değerleri
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|36.2472
|36.3125
|36.2218
|36.3670
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|23.0403
|23.1905
|22.9343
|23.3297
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.0630
|5.0879
|5.0595
|5.0996
|1
|EURO
|37.8218
|37.8900
|37.7954
|37.9468
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|45.6149
|45.8527
|45.5829
|45.9214
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|40.0791
|40.3365
|40.0190
|40.3970
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.3739
|3.4088
|3.3715
|3.4166
|1
|KANADA DOLARI
|25.4612
|25.5760
|25.3670
|25.6732
|1
|KUVEYT DİNARI
|116.7317
|118.2591
|114.9807
|120.0330
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.2558
|3.2777
|3.2535
|3.2852
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.6650
|9.6824
|9.5925
|9.7550
|100
|JAPON YENİ
|24.0753
|24.2347
|23.9862
|24.3268
|1
|BULGAR LEVASI
|19.2298
|19.4814
|-
|-
|1
|RUMEN LEYİ
|7.5564
|7.6552
|-
|-
|1
|RUS RUBLESİ
|0.4071
|0.4125
|-
|-
|1
|ÇİN YUANI
|4.9614
|5.0264
|-
|-
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1289
|0.1306
|-
|-
|1
|KATAR RİYALİ
|9.8881
|10.0175
|-
|-
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0250
|0.0253
|-
|-
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|21.2024
|21.4798
|-
|-
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.8133
|9.9417
|-
|-
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5695
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|7.1481
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.9023
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.70
|1
|İSVEÇ KRONU
|150.20
|1
|JAPON YENİ
|1.4217
|1
|KANADA DOLARI
|11.11
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7504
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.0434
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2606
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2386
|1
|BULGAR LEVASI
|1.8744
|1
|RUMEN LEYİ
|4.7700
|1
|RUS RUBLESİ
|88.52
|1
|ÇİN YUANI
|279.51
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|3.6452
|1
|KATAR RİYALİ
|1439
|1
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6730
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|-
Bu veriler, TCMB tarafından döviz işlemleri için kullanıcılara sunulan güncel fiyatlardır. Tüm yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir bilgidir.