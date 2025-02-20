TCMB 15:30 Döviz Kurları Açıklandı: Güncel Alış ve Satış Fiyatları

TCMB, 15:30’da belirlenen döviz kurlarını açıkladı. İşte güncel alış ve satış verileri.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:47
TCMB 15:30 Döviz Kurları Açıklandı: Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Bugün saat 15.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirtilen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:

Döviz Alış ve Satış Değerleri

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 36.2472 36.3125 36.2218 36.3670
1 AVUSTRALYA DOLARI 23.0403 23.1905 22.9343 23.3297
1 DANİMARKA KRONU 5.0630 5.0879 5.0595 5.0996
1 EURO 37.8218 37.8900 37.7954 37.9468
1 İNGİLİZ STERLİNİ 45.6149 45.8527 45.5829 45.9214
1 İSVİÇRE FRANGI 40.0791 40.3365 40.0190 40.3970
1 İSVEÇ KRONU 3.3739 3.4088 3.3715 3.4166
1 KANADA DOLARI 25.4612 25.5760 25.3670 25.6732
1 KUVEYT DİNARI 116.7317 118.2591 114.9807 120.0330
1 NORVEÇ KRONU 3.2558 3.2777 3.2535 3.2852
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.6650 9.6824 9.5925 9.7550
100 JAPON YENİ 24.0753 24.2347 23.9862 24.3268
1 BULGAR LEVASI 19.2298 19.4814 - -
1 RUMEN LEYİ 7.5564 7.6552 - -
1 RUS RUBLESİ 0.4071 0.4125 - -
1 ÇİN YUANI 4.9614 5.0264 - -
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1289 0.1306 - -
1 KATAR RİYALİ 9.8881 10.0175 - -
1 GÜNEY KORE WONU 0.0250 0.0253 - -
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 21.2024 21.4798 - -
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.8133 9.9417 - -

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5695
1 AVUSTRALYA DOLARI 7.1481
1 DANİMARKA KRONU 0.9023
1 İSVİÇRE FRANGI 10.70
1 İSVEÇ KRONU 150.20
1 JAPON YENİ 1.4217
1 KANADA DOLARI 11.11
1 NORVEÇ KRONU 3.7504
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0434
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2606
1 KUVEYT DİNARI 3.2386
1 BULGAR LEVASI 1.8744
1 RUMEN LEYİ 4.7700
1 RUS RUBLESİ 88.52
1 ÇİN YUANI 279.51
1 PAKİSTAN RUPİSİ 3.6452
1 KATAR RİYALİ 1439
1 GÜNEY KORE WONU 1.7000
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6730
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ -

Bu veriler, TCMB tarafından döviz işlemleri için kullanıcılara sunulan güncel fiyatlardır. Tüm yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir bilgidir.

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