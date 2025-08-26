TCMB Ağustos 2025: Sektörel Enflasyon Beklentilerinde Gerileme

TCMB Ağustos 2025 Sektörel Enflasyon Beklentilerini Yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemi Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini açıkladı.

Öne çıkan veriler

Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, üç ana aktör grubunda gerileme gösterdi.

Piyasa katılımcıları için beklenti 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 olarak gerçekleşti.

Reel sektör beklentisi 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 seviyesine indi.

Hane halkı için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ise 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 olarak kaydedildi.

Ayrıca, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.