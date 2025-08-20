TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)
Kur Listesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
ARS - ARJANTİN PESOSU: 0.03165 TL
ALL - ARNAVUTLUK LEKİ: 0.48985 TL
BHD - BAHREYN DİNARI: 108.4263 TL
BDT - BANGLADEŞ TAKASI: 0.33644 TL
BAM - BOSNA HERSEK MARKI: 24.2713 TL
BWP - BOTSVANA PULASI: 3.0556 TL
BRL - BREZİLYA REALİ: 7.4330 TL
DZD - CEZAYİR DİNARI: 0.31462 TL
CZK - ÇEK KORUNASI: 1.9430 TL
IDR - ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00251 TL
MAD - FAS DİRHEMİ: 4.5314 TL
PHP - FİLİPİN PESOSU: 0.71646 TL
ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3079 TL
GEL - GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.1287 TL
INR - HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46951 TL
HKD - HONG KONG DOLARI: 5.2312 TL
IQD - IRAK DİNARI: 0.03121 TL
ISK - İZLANDA KRONU: 0.33187 TL
KZT - KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07592 TL
KES - KENYA ŞİLİNİ: 0.31639 TL
COP - KOLOMBİYA PESOSU: 0.01014 TL
LYD - LİBYA DİNARI: 7.5452 TL
HUF - MACAR FORİNTİ: 0.12061 TL
MKD - MAKEDONYA DİNARI: 0.77310 TL
MYR - MALEZYA RİNGGİTİ: 9.6729 TL
MXN - MEKSİKA PESOSU: 2.1738 TL
EGP - MISIR LİRASI: 0.84111 TL
MDL - MOLDOVA LEYİ: 2.4314 TL
NAD - NAMİBYA DOLARI: 2.3078 TL
NGN - NİJERYA NAİRASI: 0.02662 TL
UZS - ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00327 TL
PEN - PERU YENİ SOLU: 11.6744 TL
PLN - POLONYA ZLOTİSİ: 11.2014 TL
RSD - SIRP DİNARI: 0.40610 TL
SGD - SİNGAPUR DOLARI: 31.7942 TL
SDG - SUDAN POUNDU: 0.06809 TL
SYP - SURİYE LİRASI: 0.00314 TL
SZL - SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3079 TL
THB - TAYLAND BAHTI: 1.2555 TL
TND - TUNUS DİNARI: 14.1693 TL
TMT - TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.6810 TL
UAH - UKRAYNA HRYVNASI: 0.99030 TL
OMR - UMMAN RİYALİ: 106.1719 TL
JOD - ÜRDÜN DİNARI: 57.6556 TL
VND - VİETNAM DONGU: 0.00155 TL
ILS - YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.0243 TL
TWD - YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3502 TL
NZD - YENİ ZELANDA DOLARI: 23.7990 TL