DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,16%
ALTIN
4.395,89 -0,54%
BITCOIN
4.640.696,1 0,06%

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlerin bilgi amaçlı TL karşılıkları listelendi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:44
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)

Kur Listesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

ARS - ARJANTİN PESOSU: 0.03165 TL

ALL - ARNAVUTLUK LEKİ: 0.48985 TL

BHD - BAHREYN DİNARI: 108.4263 TL

BDT - BANGLADEŞ TAKASI: 0.33644 TL

BAM - BOSNA HERSEK MARKI: 24.2713 TL

BWP - BOTSVANA PULASI: 3.0556 TL

BRL - BREZİLYA REALİ: 7.4330 TL

DZD - CEZAYİR DİNARI: 0.31462 TL

CZK - ÇEK KORUNASI: 1.9430 TL

IDR - ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00251 TL

MAD - FAS DİRHEMİ: 4.5314 TL

PHP - FİLİPİN PESOSU: 0.71646 TL

ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3079 TL

GEL - GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.1287 TL

INR - HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46951 TL

HKD - HONG KONG DOLARI: 5.2312 TL

IQD - IRAK DİNARI: 0.03121 TL

ISK - İZLANDA KRONU: 0.33187 TL

KZT - KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07592 TL

KES - KENYA ŞİLİNİ: 0.31639 TL

COP - KOLOMBİYA PESOSU: 0.01014 TL

LYD - LİBYA DİNARI: 7.5452 TL

HUF - MACAR FORİNTİ: 0.12061 TL

MKD - MAKEDONYA DİNARI: 0.77310 TL

MYR - MALEZYA RİNGGİTİ: 9.6729 TL

MXN - MEKSİKA PESOSU: 2.1738 TL

EGP - MISIR LİRASI: 0.84111 TL

MDL - MOLDOVA LEYİ: 2.4314 TL

NAD - NAMİBYA DOLARI: 2.3078 TL

NGN - NİJERYA NAİRASI: 0.02662 TL

UZS - ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00327 TL

PEN - PERU YENİ SOLU: 11.6744 TL

PLN - POLONYA ZLOTİSİ: 11.2014 TL

RSD - SIRP DİNARI: 0.40610 TL

SGD - SİNGAPUR DOLARI: 31.7942 TL

SDG - SUDAN POUNDU: 0.06809 TL

SYP - SURİYE LİRASI: 0.00314 TL

SZL - SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3079 TL

THB - TAYLAND BAHTI: 1.2555 TL

TND - TUNUS DİNARI: 14.1693 TL

TMT - TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.6810 TL

UAH - UKRAYNA HRYVNASI: 0.99030 TL

OMR - UMMAN RİYALİ: 106.1719 TL

JOD - ÜRDÜN DİNARI: 57.6556 TL

VND - VİETNAM DONGU: 0.00155 TL

ILS - YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.0243 TL

TWD - YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3502 TL

NZD - YENİ ZELANDA DOLARI: 23.7990 TL

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Kurumlar Vergisi Rekortmenleri: Bankalar Zirvede
2
IFCO 8. Kez İstanbul’da: Avrupa'nın En Büyük Hazır Giyim Fuarı Açıldı
3
Yılmaz: Azerbaycan Gazı Türkiye Üzerinden Suriye'yi Aydınlatacak — Cep Kitapları Tanıtımı
4
2040'ta 206 Milyon EV Şarj Noktası Bekleniyor — Wood Mackenzie
5
TCMB Saat 15.30 Döviz Kurları — Dolar, Euro ve Çapraz Kurlar
6
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
7
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 408 lira 62 kuruş

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek