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TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıkladı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren güncel bilgileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:47
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıkladı

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgileri kamuoyu ile paylaştı. İşte TCMB'nin bilgi amaçlı döviz kuru tablosu:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03404
ALL NAVUTLUK LEKİ 0.37650
BHD BAHREYN DİNARI 94.7746
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.29407
BAM BOSNA HERSEK MARKI 18.9942
BWP BOTSANA PULASI 2.5672
BRL BREZİLYA REALİ 6.0608
DZD CEZAYİR DİNARI 0.26462
CZK ÇEK KORUNASI 1.4837
IDR DONEZYA RUPİSİ 0.00221
MAD FAS DİRHEMİ 3.5669
PHP FİLİPİN PESOSU 0.61146
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.9108
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.4365
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.41283
HKD HONG KONG DOLARI 4.5861
IQD IRAK DİNARI 0.02727
ISK İZLANDA KRONU 0.25493
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.06915
KES KENYA ŞİLİNİ 0.27676
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00851
LYD LİBYA DİNARI 7.2797
HUF MACAR FORİNTİ 0.09109
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.60518
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 8.1334
MXN MEKSİKA PESOSU 1.7276
EGP MISIR LİRASI 0.71161
MDL MOLDOVA LEYİ 1.9220
NAD NAMİBYA DOLARI 1.9110
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02347
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00276
PEN PERU YENİ SOLU 9.5508
PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.8441
RSD SIRP DİNARI 0.31808
SGD SİNGAPUR DOLARI 26.4275
SDG SUDAN POUNDU 0.05950
SYP SURİYE LİRASI 0.00275
SZL SVAZİLAND LİLA 1.9110
THB TAYLAND BAHTI 1.0540
TND TUNUS DİNARI 11.2330
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 10.2094
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.84952
OMR UMMAN RİYALİ 92.8052
JOD ÜRDÜN DİNARI 50.3417
VND VİETNAM DONGU 0.00142
YENİ İSRAİL ŞEKELİ 9.8918
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0851
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 20.2071

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