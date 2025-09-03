TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)

TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda yer almaktadır. Veriler, döviz kodu, döviz cinsi ve TL karşılığı şeklinde sunulmuştur.
Kur Tablosu
ARS ARJANTİN PESOSU — 0.03025
ALL ARNAVUTLUK LEKİ — 0.49116
BHD BAHREYN DİNARI — 109.0756
BDT BANGLADEŞ TAKASI — 0.33769
BAM BOSNA HERSEK MARKI — 24.4374
BWP BOTSVANA PULASI — 3.0759
BRL BREZİLYA REALİ — 7.5149
DZD CEZAYİR DİNARI — 0.31674
CZK ÇEK KORUNASI — 1.9608
IDR ENDONEZYA RUPİSİ — 0.00251
MAD FAS DİRHEMİ — 4.5075
PHP FİLİPİN PESOSU — 0.71751
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI — 2.3310
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ — 15.2473
INR HİNDİSTAN RUPİSİ — 0.46711
HKD HONG KONG DOLARI — 5.2712
IQD IRAK DİNARI — 0.03139
ISK İZLANDA KRONU — 0.33366
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ — 0.07617
KES KENYA ŞİLİNİ — 0.31841
COP KOLOMBİYA PESOSU — 0.01028
LYD LİBYA DİNARI — 7.5753
HUF MACAR FORİNTİ — 0.12179
MKD MAKEDONYA DİNARI — 0.77838
MYR MALEZYA RİNGGİTİ — 9.7273
MXN MEKSİKA PESOSU — 2.1984
EGP MISIR LİRASI — 0.84648
MDL MOLDOVA LEYİ — 2.4580
NAD NAMİBYA DOLARI — 2.3309
NGN NİJERYA NAİRASI — 0.02692
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU — 0.00332
PEN PERU YENİ SOLU — 11.6258
PLN POLONYA ZLOTİSİ — 11.2677
RSD SIRP DİNARI — 0.40889
SGD SİNGAPUR DOLARI — 31.9110
SDG SUDAN POUNDU — 0.06849
SYP SURİYE LİRASI — 0.00316
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ — 2.3320
THB TAYLAND BAHTI — 1.2718
TND TUNUS DİNARI — 14.2505
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI — 11.7508
UAH UKRAYNA HRYVNASI — 0.99378
OMR UMMAN RİYALİ — 106.8119
JOD ÜRDÜN DİNARI — 58.0001
VND VİETNAM DONGU — 0.00156
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ — 12.2080
TWD YENİ TAYVAN DOLARI — 1.3389
NZD YENİ ZELANDA DOLARI — 24.1201
Not: Tablo, TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı yayımlanmıştır.