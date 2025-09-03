DOLAR
TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu ve döviz kodları.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda yer almaktadır. Veriler, döviz kodu, döviz cinsi ve TL karşılığı şeklinde sunulmuştur.

Kur Tablosu

ARS ARJANTİN PESOSU — 0.03025

ALL ARNAVUTLUK LEKİ — 0.49116

BHD BAHREYN DİNARI — 109.0756

BDT BANGLADEŞ TAKASI — 0.33769

BAM BOSNA HERSEK MARKI — 24.4374

BWP BOTSVANA PULASI — 3.0759

BRL BREZİLYA REALİ — 7.5149

DZD CEZAYİR DİNARI — 0.31674

CZK ÇEK KORUNASI — 1.9608

IDR ENDONEZYA RUPİSİ — 0.00251

MAD FAS DİRHEMİ — 4.5075

PHP FİLİPİN PESOSU — 0.71751

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI — 2.3310

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ — 15.2473

INR HİNDİSTAN RUPİSİ — 0.46711

HKD HONG KONG DOLARI — 5.2712

IQD IRAK DİNARI — 0.03139

ISK İZLANDA KRONU — 0.33366

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ — 0.07617

KES KENYA ŞİLİNİ — 0.31841

COP KOLOMBİYA PESOSU — 0.01028

LYD LİBYA DİNARI — 7.5753

HUF MACAR FORİNTİ — 0.12179

MKD MAKEDONYA DİNARI — 0.77838

MYR MALEZYA RİNGGİTİ — 9.7273

MXN MEKSİKA PESOSU — 2.1984

EGP MISIR LİRASI — 0.84648

MDL MOLDOVA LEYİ — 2.4580

NAD NAMİBYA DOLARI — 2.3309

NGN NİJERYA NAİRASI — 0.02692

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU — 0.00332

PEN PERU YENİ SOLU — 11.6258

PLN POLONYA ZLOTİSİ — 11.2677

RSD SIRP DİNARI — 0.40889

SGD SİNGAPUR DOLARI — 31.9110

SDG SUDAN POUNDU — 0.06849

SYP SURİYE LİRASI — 0.00316

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ — 2.3320

THB TAYLAND BAHTI — 1.2718

TND TUNUS DİNARI — 14.2505

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI — 11.7508

UAH UKRAYNA HRYVNASI — 0.99378

OMR UMMAN RİYALİ — 106.8119

JOD ÜRDÜN DİNARI — 58.0001

VND VİETNAM DONGU — 0.00156

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ — 12.2080

TWD YENİ TAYVAN DOLARI — 1.3389

NZD YENİ ZELANDA DOLARI — 24.1201

Not: Tablo, TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı yayımlanmıştır.

