TCMB Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları - Liste

TCMB'nin alım-satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu; döviz kodu, cinsi ve TL karşılıkları listelenmiştir.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:39
TCMB Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Kur Tablosu

ARS — ARJANTİN PESOSU: 0.02803 TL

ALL — ARNAVUTLUK LEKİ: 0.50256 TL

BHD — BAHREYN DİNARI: 109.6302 TL

BDT — BANGLADEŞ TAKASI: 0.33951 TL

BAM — BOSNA HERSEK MARKI: 24.8291 TL

BWP — BOTSVANA PULASI: 3.1270 TL

BRL — BREZİLYA REALİ: 7.7554 TL

DZD — CEZAYİR DİNARI: 0.31895 TL

CZK — ÇEK KORUNASI: 2.0074 TL

IDR — ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00249 TL

MAD — FAS DİRHEMİ: 4.5736 TL

PHP — FİLİPİN PESOSU: 0.72659 TL

ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3910 TL

GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.1746 TL

INR — HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46817 TL

HKD — HONG KONG DOLARI: 5.3192 TL

IQD — IRAK DİNARI: 0.03155 TL

ISK — İZLANDA KRONU: 0.34094 TL

KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07607 TL

KES — KENYA ŞİLİNİ: 0.32006 TL

COP — KOLOMBİYA PESOSU: 0.01069 TL

LYD — LİBYA DİNARI: 7.6643 TL

HUF — MACAR FORİNTİ: 0.12511 TL

MKD — MAKEDONYA DİNARI: 0.79081 TL

MYR — MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8359 TL

MXN — MEKSİKA PESOSU: 2.2482 TL

EGP — MISIR LİRASI: 0.85767 TL

MDL — MOLDOVA LEYİ: 2.4781 TL

NAD — NAMİBYA DOLARI: 2.3908 TL

NGN — NİJERYA NAİRASI: 0.02770 TL

UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00335 TL

PEN — PERU YENİ SOLU: 11.8134 TL

PLN — POLONYA ZLOTİSİ: 11.4344 TL

RSD — SIRP DİNARI: 0.41558 TL

SGD — SİNGAPUR DOLARI: 32.2229 TL

SDG — SUDAN POUNDU: 0.06887 TL

SYP — SURİYE LİRASI: 0.00318 TL

SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3908 TL

THB — TAYLAND BAHTI: 1.3007 TL

TND — TUNUS DİNARI: 14.2524 TL

TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.8118 TL

UAH — UKRAYNA HRYVNASI: 0.99920 TL

OMR — UMMAN RİYALİ: 107.3566 TL

JOD — ÜRDÜN DİNARI: 58.3012 TL

VND — VİETNAM DONGU: 0.00156 TL

ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.3290 TL

TWD — YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3664 TL

NZD — YENİ ZELANDA DOLARI: 24.2330 TL

