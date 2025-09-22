TCMB Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları - Liste

TCMB Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Kur Tablosu
ARS — ARJANTİN PESOSU: 0.02803 TL
ALL — ARNAVUTLUK LEKİ: 0.50256 TL
BHD — BAHREYN DİNARI: 109.6302 TL
BDT — BANGLADEŞ TAKASI: 0.33951 TL
BAM — BOSNA HERSEK MARKI: 24.8291 TL
BWP — BOTSVANA PULASI: 3.1270 TL
BRL — BREZİLYA REALİ: 7.7554 TL
DZD — CEZAYİR DİNARI: 0.31895 TL
CZK — ÇEK KORUNASI: 2.0074 TL
IDR — ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00249 TL
MAD — FAS DİRHEMİ: 4.5736 TL
PHP — FİLİPİN PESOSU: 0.72659 TL
ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3910 TL
GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.1746 TL
INR — HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46817 TL
HKD — HONG KONG DOLARI: 5.3192 TL
IQD — IRAK DİNARI: 0.03155 TL
ISK — İZLANDA KRONU: 0.34094 TL
KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07607 TL
KES — KENYA ŞİLİNİ: 0.32006 TL
COP — KOLOMBİYA PESOSU: 0.01069 TL
LYD — LİBYA DİNARI: 7.6643 TL
HUF — MACAR FORİNTİ: 0.12511 TL
MKD — MAKEDONYA DİNARI: 0.79081 TL
MYR — MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8359 TL
MXN — MEKSİKA PESOSU: 2.2482 TL
EGP — MISIR LİRASI: 0.85767 TL
MDL — MOLDOVA LEYİ: 2.4781 TL
NAD — NAMİBYA DOLARI: 2.3908 TL
NGN — NİJERYA NAİRASI: 0.02770 TL
UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00335 TL
PEN — PERU YENİ SOLU: 11.8134 TL
PLN — POLONYA ZLOTİSİ: 11.4344 TL
RSD — SIRP DİNARI: 0.41558 TL
SGD — SİNGAPUR DOLARI: 32.2229 TL
SDG — SUDAN POUNDU: 0.06887 TL
SYP — SURİYE LİRASI: 0.00318 TL
SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3908 TL
THB — TAYLAND BAHTI: 1.3007 TL
TND — TUNUS DİNARI: 14.2524 TL
TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.8118 TL
UAH — UKRAYNA HRYVNASI: 0.99920 TL
OMR — UMMAN RİYALİ: 107.3566 TL
JOD — ÜRDÜN DİNARI: 58.3012 TL
VND — VİETNAM DONGU: 0.00156 TL
ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.3290 TL
TWD — YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3664 TL
NZD — YENİ ZELANDA DOLARI: 24.2330 TL