TCMB, Aralık'ta Sektörel Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

TCMB, Aralık 2024 Sektörel Enflasyon Beklentilerini Yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini duyurdu. Bu beklentiler, **piyasa katılımcıları**, **reel sektör** ve **hanehalkı** için yapılan anketler sonucunda belirlendi.

Enflasyon Beklentilerinde Düşüş

TCMB'nin yayımladığı verilere göre, piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi, 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine düştü. Reel sektör için bu rakam 0,2 puan gerileyerek yüzde 47,6 seviyesine gelirken, hanehalkı beklentisi de 1 puan düşerek yüzde 63,1 seviyesine indi.

Hanehalkı Beklentileri Stabil

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki ay ile aynı kalarak yüzde 26,3 seviyesine ulaştı.

Bu veriler, TCMB tarafından yürütülen Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK işbirliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi sonucu elde edilmiştir.