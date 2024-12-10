TCMB Başkanı Fatih Karahan, DEİK ile İş Dünyası Buluşmasında Önemli Mesajlar Verdi

TCMB Başkanı Fatih Karahan, DEİK Yönetim Kurulunda İş Dünyasıyla Buluştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ile İstanbul'da bir araya geldi. Bu toplantıda, Türk iş dünyasının beklenti ve önerilerini dinleyerek gelecek dönem için önemli adımlar üzerinde duruldu.

DEİK Başkanı Olpak'tan Değerlendirme

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK Başkanı Nail Olpak, toplantıda yaptığı değerlendirmede, DEİK'in 152 İş Konseyi ve 96 kurucu kuruluş ile binlerce üyeyle Türk iş dünyasını geniş bir yelpazede temsil ettiğini vurguladı. Olpak, Merkez Bankası Başkanı Karahan ile yapılan görüşmelerin, iş dünyasının önemli bir kesiminin düşüncelerini yansıttığını belirtti.

Karahan'ın para politikası konusundaki yaklaşımını takdir ettiklerini ifade eden Olpak, "Merkez Bankası Başkanımızın dezenflasyon sürecinin devamı ile fiyat istikrarını tesis edeceğini vurgulaması, iş dünyamız açısından son derece değerliydi." dedi.

İş Dünyasının Talepleri

Toplantıda iş dünyası temsilcileri, TCMB Başkanına talep ve önerilerini iletti. Olpak, "Hızlı geri dönüş alabileceğimiz yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün desteklenmesi, ayrıca transit ticaretle ilgili beklentilerimizi paylaştık," şeklinde konuştu.

KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını ve üzerindeki yüklerin hafifletilmesini isteyen Olpak, "Yüzde 2'lik kredi büyüme sınırının esnetilmesi, reeskont kredilerinin maliyetinin düşürülmesi ve döviz desteğinin artırılması gibi taleplerimizi dile getirdik," ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ayrıca ihracatçıların karşılaştığı döviz bozdurma zorunluluğu ve kredi kullandırımındaki sınırlamalar da gündeme geldi. DEİK Yönetim Kurulu, bu konuda alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (solda) ile İstanbul'da bir araya geldi. DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın (sağda) ev sahipliğinde DEİK Yönetim Kurulu toplantısına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.